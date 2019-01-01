رينارد يُجري تغييرات على تشكيل المنتخب السعودي أمام البحرين

تلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة بثلاثية مقابل هدف أمامم الأزرق

كشفت تقارير صحفية مقربة من المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن نية المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر الأول أجراء بعض التعديلات على قائمة الفريق قبل مواجهة البحرين في خليجي 24.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج الـ24.

التقارير المُقربة من الأخضر قالت أن رينارد قرر الاعتماد على بعض اللاعبين الجُدد خلاف الذين شاركوا في مباراة الكويت الأولى.

وتلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة بثلاثية مقابل هدف أمامم الأزرق في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى من المنافسات الخليجية.

وبحسب الأسماء فمن المنتظر أن يُشارك سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعبدالله عطيف ومحمد كنو .

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وكان لاعبي الهلال قد غابوا عن المشاركة في المباراة الأولى أمام الكويت بسبب الوصول المتأخر إلى العاصمة القطرية الدوحة عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.