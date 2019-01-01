رينارد ممتدحًا لاعبي السعودية: الموهبة تصنع الفارق

المدير الفني للسعودية يتحدث عن الفوز على أوزبكستان

عبر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن سعادته البالغة من الأداء القتالي الذي ظهر عليه لاعبي الأخضر، خلال مباراة أوزبكستان.

المنتخب السعودي استطاع أن يقلب الطاولة على نظيره الأوزبكي، ليحقق الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن كان متأخرًا بهدفين لهدف.

رينارد قال خلال تصريحات عقب مواجهة أوزبكستان: "الموهبة التي يتمتع بها عناصر المنتخب السعودي، هي من صنعت الفارق في مباراة اليوم أمام أوزبكستان".

المدرب الفرنسي تابع: "كنت أتحدث منذ أيام عن أن مواجهة أوزبكستان، وهذا ما حدث بالفعل، لأنه منافس شرس منذ بداية المباراة وحتى نهايتها".

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هيرفي أردف: "لا يمكنك أن تفوز في مباراة كهذه دون أدوات، والحظ لا يجعلك دائمًا تكسب النقاط، والفارق تصنعه الموهبة دائمًا، وهذا ما حدث اليوم".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "ركلة الجزاء التي احتسب ذدنا صعبت الأمور علينا، ولكن رد الفعل من اللاعبين كان جيد، وهدفي هو تجاوز ضغط المباريات، وسنمنح فرصة للمواهب القوية والشابة".

المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، التي تضم أيضًا أوزبكستان واليمن وفلسطين وسنغافورة.