بشرى خير - ما هي نتائج لوشيسكو في النهائيات؟

ماذا يفعل لوشيسكو في المباريات النهائية؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

خطوة واحدة تفصل نادي الهلال عن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز في مباراة ذهاب النهائي على نظيره أوراوا ريد الياباني، بهدف دون رد، في ملعب محيط الرعب.

الهلال يحتاج لإنهاء مباراة العودة التي ستقام في اليابان، بالتعادل على أقل تقدير، من أجل حسم اللقب لصالحه، بعد التفوق في مباراة الذهاب.

كل الآمال معقودة على المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، للخروج من مباراة الإياب بنتيجة يمنح اللقب للزعيم، بعد غياب 19 عامًا.

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ونستعرض خلال السطور التالية نتائج لوشيسكو كمدرب في المباريات النهائية..

رابيد بوخارست الروماني

أول نهائي للمدرب لوشيسكو كان أمام فريق بروجريشول بوخارست في كأس رومانيا، واستطاع مدرب الهلال الحالي تحقيق الفوز بهدف دون رد، وحقق اللقب.

وواجه رازفان مع فريق رايبد أيضًا نظيره ستيوا بوخارست، في كأس السوبر الروماني، لكنه خسر بهدف دون رد.

المباراة النهائية الثالثة رفقة رايبد بوخارست، أمام نظيره بوليتيهنكا تيميسوارا في كأس رومانيا، وانتهت لصالح فريق لوشيسكو بهدفين دون رد.

وفي الولاية الثانية للمدرب لوشيسكو، لعب نهائي كأس رومانيا مع رايبد أمام فريق دينامو بوخارست، وخسره بهدف دون رد.

سكودا زانثي اليوناني

في نهائي كأس اليونان عام 2015، خسر فريق سكودا زانثي الذي كان يقوده رازفان لوشيسكو أمام أوليمبياكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

باوك اليوناني

قاد رازفان فريق باوك إلى نهائي كأس اليونان عام 2018، واستطاع أن يفوز على أيك أثينا بهدفين دون رد، وتوج باللقب.

تكرر النهائي بين باوك وأيك أثينا في كأس اليونان في العام الموالي 2019، وتمكن فريق لوشيسكو أن ينتصر بهدف دون رد، ليحافظ على اللقب.

الحصيلة

لعب رازفان طوال مسيرته التدريبية 7 مباريات نهائية، حقق اللقب في 4 مباريات، وخسر 3 نهائيات، فهل يواصل لوشيسكو تفوقه في المباريات النهائية أمام أوراوا مع الهلال؟