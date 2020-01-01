ريكي بويج مُستبعد من مواجهة فالنسيا

ما سر غياب بويج عن تدريبات برشلونة؟

غاب ريكي بويج، لاعب برشلونة، عن تدريبات الفريق الأول صباح اليوم، الجمعة، مما يرجح استبعاده من رحلة الفريق المتجهة إلى فالنسيا في لقاء الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ريكي شارك في مباراتي غرناطة وأيبيزا مع المدرب كيكي سيتين، ورغم الإشادة به في اللقاء الأول، تعرض لانتقادات عديدة في المواجهة الثانية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ ريكي لم يتواجد في تدريبات برشلونة الصباحية بداعي المرض ولن يسافر إلى فالنسيا، كما أنّ حظوظ اللاعب في المشاركة بمباراة "الميستايا" ضعيفة للغاية.

وأوضحت أنّ انتهاء عقوبة فرينكي دي يونج وعودة أرتور من الإصابة تُبعد ريكي عن المشاركة في المباريات المقبلة.

وتواجد مونشو ورونالد أريخو وكولادو من الفريق الرديف في تدريبات برشلونة الصباحية ومن المرجح انضمام أحدهم إلى قائمة الفريق لمباراة فالنسيا.

الصحيفة أكدت أنّ كولادو هو الأقرب للتواجد بعد تألقه مع الرديف وتسجيله 4 أهداف وصناعته 3 أخرى وظهوره بمستوى رائع في مباريات دوري الدرجة الثالثة.

ووقع برشلونة في مواجهة ليجانيس بدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.