مواجهات في المتناول لريال مدريد وبرشلونة في قرعة كأس الملك

مواجهات متوازنة في ثمن نهائي المسابقة

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا عن عدة مواجهات متوسطة المستوى لكبار القوم من أندية الليجا، وأبعدت بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت أبرز المواجهات التي أسفرت عن مفاجآت مغادرة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس المنافسة من دور ال32 للمسابقة على يد فرقاً من الدرجات السفلى الإسبانية.

وشارك ماركوس سينا، النجم الإسباني السابق، ورئيس رايو فايكانو في سحب قرعة المسابقة، بحضور ممثلي الأندية الستة عشر المتواجدة بالدور القادم.

وأوقعت القرعة ريال مدريد أمام ريال سرقسطة من الدرجة الثانية على ملعب الأخير، بينما سيواجه برشلونة ليجانس على ملعب "كامب نو"، وريال سوسيداد مع أوساسونا.

وسيواجه غرناطة باداخوس من الدرجة الثالثة، ويلعب فالنسيا حامل اللقب مع ليونيسا، فريق الدرجة الثالثة أيضاً، والذي أقصى أتلتيكو مدريد من المسابقة.

وسيلعب تينيرفي من الدرجة الثانية مع أتلتيك، وإشبيلية مع فريق ميرانديس من الدرجة الثانية، ورايو فايكانو الذي أخرج بيتيس أمام فياريال.

وتقام مواجهات الدور المقبل في الأسبوع القادم ما بين 28 و30 يناير، وتُلعب من مواجهة وحيدة، وليس ذهاباً وإياباً كما كان العرف في الماضي.