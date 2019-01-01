ريكيلمي: أتمنى مشاهدة ميسي بقميص بوكا جونيورز

خوان رامون ريكيلمي يؤكد على رغبته في حضور مواطنه ليونيل ميسي لمباراة اعتزاله كرة القدم التي قرر إقامتها قريبًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب خوان رامون ريكيلمي نجم ريال مدريد السابق عن رغبته في حضور مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لمباراة اعتزاله.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريكيلمي وأكد خلالها أنه يتمنى حصول ميسي على دوري أبطال أوروبا من جديد رفقة برشلونة.

وقال ريكيلمي: "لقد تحدثت معه واليوم شاهدته وهو يلعب ضد بروسيا دورتموند لقد أراد أن يخوض تلك المباراة ويتواجد على ذلك الملعب، في النهاية تعافى بشكل جيد ومن الرائع مشاهدته في الملاعب من جديد".

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وأضاف: "طالبني أن أقيم المباراة النهائية لي في موعد هو غير مرتبط فيه بمباريات حتى يستطيع الحضور، سيكون من المذهل مشاهدته بقميص بوكا جونيورز".

واختتم تصريحاته: "هو يحب ناديه برشلونة بشكل كبير ويريد أن يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا من جديد، أتمنى له التوفيق في ذلك".

جدير بالذكر أن ريكيلمي كان قد ابتعد عن الملاعب منذ عام ٢٠١٥ لكنه ظل يرفض تأكيد اعتزاله حتى وقت قريب لرغبته في الاستمرار في اللعب.