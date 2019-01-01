تطورات إيجابية في إصابة ألبا

متى يعود ألبا من الإصابة؟ وما هي جاهزيته للمباريات المقبلة؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشفت التقارير الصحفية الإسبانية تطورات إيجابية في الإصابة التي تعرض لها جوردي ألبا بالشوط الأول من مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

ألبا خرج من المباراة بعد نحو نصف ساعة فقط متأثرًا بالإصابة ليشارك سيرجي روبيرتو بديلًا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ الفحوصات الأولية لا تشير إلى أي تمزق أو إصابة طويلة مما يعني أنّ عودته للملاعب لن تتأخر.

وأوضحت أنّ اللاعب قد يغيب لفترة تترواح من 10 أيام إلى أسبوعين مما يعني عدم تواجده أمام غرناطة وفياريال وربما خيتافي ولكنّه سوف يخوض لقاء إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وسوف يعتمد المدرب إيرنستو فالفيردي على الوافد الجديد جونيور فيربو والذي لم يشارك سوى لعدة دقائق أمام ريال بيتيس.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعادل دون أهداف أمام دورتموند في افتتاح دور المجموعات من التشامبيونزليج.