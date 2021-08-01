ريكاردو بيبي: هل يصبح كاسر الأرقام هالاند الولايات المتحدة؟

تم تشبيه اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بنجم بوروسيا دورتموند بعد أن سجل ثمانية أهداف هذا الموسم لصالح نادي دالاس في دوري المحترفين الأمريكي

على مدى السنوات القليلة الماضية، أثبت نادي دالاس نفسه كأكبر مصدر للمواهب الشابة في أمريكا الشمالية.

ويستون ماكيني، بريان رينولدز، ريجي كانون، كريس ريتشاردز، تانر تيسمان، جميعهم خرجوا جميعًا من أكاديمية إف سي دالاس وانتقلوا إلى الدوريات الأوروبية الكبرى، بينما من المتوقع أن يتبعهم جاستن تشي بعد الإعارة في بايرن ميونخ في النصف الأول من عام 2021 .

أصبح نادي دالاس من بعض النواحي "أياكس أمريكا"، الفريق الذي يطور المواهب الشابة ويبيعها ويعثر بطريقة ما على نجم شاب آخر ليصبح نجمه التالي.

الوجه الجديد الحالي للنادي هو ريكاردو بيبي، المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا والذي يحطم بالفعل الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف في الدوري الأمريكي.

حتى النادي نفسه يتبنى الصعود الكبير لبيبي، حيث وصفت وسائل التواصل الاجتماعي للفريق أنفسهم بأنهم القادة الرسميون لقطار "ريكاردو بيبي".

مثل أولئك الذين قاموا بالفعل بالانتقال من دالاس إلى أوروبا، تم تطوير صعود بيبي بعناية، حيث أنتج مهاجمًا شابًا يتمتع بالحجم والمهارة اللازمتين لمواجهة أفضل مدافعي فرق الدوري الأمريكي للمحترفين.

الأهم من ذلك، أنه يمتلك الميزة الوحيدة التي يحتاجها جميع المهاجمين حقًا، القدرة على تسجيل الأهداف.

سجل بيبي ثمانية أهداف في 782 دقيقة فقط هذا الموسم، ولا يفصله إلا ثلاثة أهداف فقط خلف متصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي راؤول رويدياز، الذي لعب ما يقرب من ضعف عدد الدقائق.

فقط رويدياز، خافيير هيرنانديز 'تشيشاريتو'، جوستافو بو ودانيال سالوي تفوقوا على بيبي هذا الموسم، مع انفجار الهدف الأخير لنجم دالاس، أصبح أصغر لاعب يسجل هاتريك في الدوري الأمريكي عندما سجل ثلاثية ضد لوس أنجلوس جالاكسي في 24 يوليو.

ليس سيئًا لشاب ما زال يتأقلم مع اللعبة الاحترافية، لكن لا تخبر بيبي بذلك في عينيه.

قال بيبي لجول: "أحد الأهداف التي رغبتها قبل الموسم هو تسجيل 25 هدفًا هذا الموسم، وهذا لا يزال هدفي. سيظل هدفي حتى نهاية الموسم".

ولد بيبي في إل باسو، ولعب كرة القدم في سن مبكرة بعد توجيه من والده وجده.

يقول بيبي إن هذا الأخير كان له تأثير كبير على نشأته، وربما كان من المناسب أن تأتي ثلاثية بيبي المحطمة للأرقام القياسية في ذكرى وفاة جده.

ولكن بحلول الوقت الذي كان يبلغ من العمر 13 عامًا، واجه بيبي خيارًا بين البقاء مع عائلته ومواصلة التطور، أو الانضمام إلى نادي إف سي دالاس، وترك منزله للعيش مع عائلة مضيفة ومطاردة حلمه.

اختار الأخير، واضعًا نفسه في موقف يعترف أنه اختبره عقليًا وجسديًا.

يقول بيبي: "لقد أُجبرت على أن أكون ناضجًا جدًا في سن مبكرة. يقول لي الناس طوال الوقت أنت ناضج جدًا بالنسبة لعمر 17-18 عامًا، وذلك لأنه كان علي أن أتعلم ذلك عندما كان عمري 13 عامًا.

"لقد كانت مخاطرة كبيرة. لا يمكنك ضمان أي شيء في الأكاديمية أو أنك ستصبح لاعب كرة قدم محترف، لكنني كنت أعرف أنني أريد شيئًا. كنت أعرف أنني أريد أن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا ذات يوم.

"أنا فقط أتعامل معها كل يوم، فقط أدفع نفسي كل يوم، ومع علمي بهذه التضحية، كان علي أن أجعلها تؤتي ثمارها. كان علي أن أعطي والديّ سببًا للفخر وأن أظهر لهم أن التضحية ستؤتي ثمارها. "

المزيد من النجوم الشباب عبر الجيل القادم:

حقق ذلك، وبسرعة.

في سن 15 في 2018، وقع بيبي أول عقد احترافي له حيث انضم إلى الفريق الثاني لنادي نورث تكساس، وفي أول مباراة احترافية له على الإطلاق، قام بيبي بما لا يمكن تصوره وسجل ثلاثية.

إجمالاً، سجل سبعة أهداف في أول ست مباريات له، مما جعله النجم الشاب القادم لنادي إف سي دالاس الذي يجب مراقبته.

في عام 2019، ظهر لأول مرة في الدوري الأمريكي، حيث انضم رسميًا للفريق الأول، وبعد عام أصبح لاعبًا أساسيًا، وسجل أول هدفين له في الدوري.

لكن 2021 كانت تحمل له شيئًا مختلفًا تمامًا، حيث أصبح بيبي سريعًا أحد أفضل المهاجمين في الدوري الأمريكي للمحترفين.

فعل ذلك بسبب مزيج من الحجم والسرعة، وبالطبع اللمسات الأخيرة، هو ليس أسرع لاعب في العالم، لكنه لا يحتاج أن يكون كذلك.

على الرغم من عمره، يتمتع بيبي بالفعل بلمسة أولى رائعة وذكاء رائع، مما يسمح له بتسجيل الأهداف بعدة طرق.

يقول إن ما لا يزال يعمل عليه هو بنيته الجسدية، حيث يبلغ طول بيبي 185 سم، ويمتلك حجمًا يمكنه أن يصبح مهاجمًا كاملاً.

كان بيبي دائمًا أكبر وأقوى من أي شخص يواجهه تقريبًا، ولكن الآن بعد أن أصبح في مستوى عالٍ، يكتشف أن المدافعين يمكن أن يقاوموا.

من المسلم به أن بيبي يعمل على الانتظار وقراءته للعب، والتي من الواضح أنها خطواته التالية.

أثبت بالفعل أنه قادر على إنهاء المباراة، لكنه سيصل حقًا إلى مستوى آخر إذا تمكن من إيجاد طريقة لمشاركة زملائه في الفريق إما عن طريق الحصول على الكرة لهم أو خلق مساحة من خلال تمريراته الخاصة.

ومن أجل الإلهام، يتطلع إلى أمثال إرلينج هالاند وروبيرت ليفاندوفسكي، وقد قارنه مدربه الخاص لوتشي جونزاليس بالأخير بعد ظهوره الأول في الدوري الأمريكي، ويقول إن هناك الكثير الذي يمكنه تعلمه من مشاهدة نجمي البوندسليجا.

يقول بيبي: "تحدثت إلى الناس، وتحدثت إلى لوتشي، وهم يقولون دائمًا إنني ألعب بأسلوب مشابه لليفاندوفسكي أو هالاند، وأشعر أن هذين من اللاعبين الذين أبدو في مثل طريقتهم.

"أحاول دائمًا أن أكون قريبًا منهم وأن أتعلم دائمًا منهم، وأشاهد مقاطع الفيديو وأحاول فقط اللعب مثلهم.

"أحد الأشياء الرئيسية التي أنظر إليها عندما أشاهد مقطعًا على هالاند هو الركض الذي يقوم به وتمريراته وحركته في منطقة الجزاء. هذه هي نقاط قوته، لذلك أحاول فقط إلقاء نظرة على الحركة وكيف يجد طريقة للابتعاد عن المدافعين ".

مثلما فعل اثنان من ملهميه في سن مبكرة، سيواجه بيبي بعض القرارات الرئيسية في السنوات القادمة، سيكون أحدها حول مستقبله الدولي، حيث لا يزال الشاب محل اختيار بين من الولايات المتحدة والمكسيك.

مثل على مستوى الشباب ولكن نتيجة لفيروس كورونا تم تعليق كرة القدم الدولية للشباب خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

كان بيبي على وشك التواجد في تشكيل فريق الكأس الذهبية للولايات المتحدة، حيث قام المدرب جريج بيرهالتر بتسميته، وعلى الرغم من أنه أخطأ، إلا أنه رد بتسجيل ستة أهداف في أكبر عدد من المباريات.

The Pepi train has left the station. 🚂pic.twitter.com/9hLQiVnAhx — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2021

من جانبه، يقول بيبي إنه لا يزال غير ملتزم تمامًا بأي من الاتجاهين، وعندما يأتي اليوم، سيتحدث جيدًا مع المقربين منه لاتخاذ هذا القرار.

على مستوى النادي، تعهد بيبي مؤخرًا بمستقبله لإف سي دالاس، حيث وقع عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات مع النادي، لكن هذا لن يمنع الفرق الأوروبية من ملاحقته.

بعد رؤية زملائه السابقين في فريق رينولدز وتيسمان يتوجهان في الدوري الإيطالي مع روما وفينيسيا على التوالي، ورد أن بيبي لديه اهتمامًا من إيطاليا أيضًا.

بولونيا من بين الفرق المرتبطة بالمهاجم الشاب، بينما تدرب بالفعل مع بايرن ميونخ كجزء من شراكة النادي مع إف سي دالاس.

بغض النظر عن المكان الذي ينتهي به، من المتوقع أن يفرض بيبي رسومًا ستكون من بين أعلى الرسوم في تاريخ الدوري الأمريكي.

يقول: "ستكون هناك دائمًا فرق تنظر إلى إف سي دالاس، كواحد من الفرق التي تطور اللاعبين الشباب حقًا. شخصيًا، أحاول فقط التركيز على كل يوم، وأبذل قصارى جهدي، فقط أقدم أفضل أداء لي في كل مباراة وكلما استدعت تلك اللحظة، كلما تحدثت مع فريق آخر، فهذا حقًا عندما يأتي الضغط هنا.

"بخلاف ذلك. لا أشعر بأي ضغط. أنا أستمتع فقط باللعب مع فريقي والقدرة على بذل قصارى جهدي من أجل إف سي دالاس."

بالنسبة لجميع اللاعبين المحليين الذين غادروا إف سي دالاس في السنوات الأخيرة، قد يكون هذا هو الأصعب حتى الآن ليحل محله، على الرغم من أن بيبي يبدو مهاجمًا مستعدًا لنقل لعبته إلى مستوى أعلى.