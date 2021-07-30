كايدي جوردن: موهبة ليفربول الذي أبهر كلوب بعد انضمامه مقابل 3 مليون إسترليني

خطف لاعب خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 16 عامًا الأنظار في الموسم التحضيري للريدز بعد وصله من ديربي كاونتي في يناير الماضي.

لم يمض وقت طويل حتى ترك كايدي جوردن بصمته في ليفربول، بعد انضمامه في يناير الماضي، وأصبح يورجن كلوب مدرب الفريق من أشد المؤيدين للاعب صاحب الـ 16 عامًا.

ثقة يورجن كلوب ظهرت بالفعل، بعد استدعائه لمعسكر الفريق التحضيري استعدادًا للموسم الجديد، وشارك في مباراتين آخرهم كان أمام ماينز الألماني.

ولا عجب أن ليفربول كان حريصًا على التعاقد معه بشدة في يناير الماضي من ديربي كاونتي مقابل 3 مليون جنيه إسترليني.

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وقال مدير أكاديمية ديربي كاونتي في تصريحات خاصة لموقع جول: "رحيله خسارة كبيرة لنا ولكنها مكسب كبير للريدز، كايدي موهبة كبيرة ومن الرائع أن نراه وهو يقوم بهذا العمل ويترك انطباعًا جيدًا لدى الجميع".

وأضاف: "شعرنا جميعًا بالصدمة عندما علمنا أنه سيغادر، ليس لأنه موهبة مميزة فقط بل لأنه يبهر من يراه بسبب مستواه، إنه من الأشخاص التي تريد أن تدربهم بشكل مستمر".

وشدد مدير الأكاديمية على أن مستوى كايدي، ما هو إلا امتداد لعائلته الكروية مع أشقائه الاثنين، وقال حول هذا الأمر: "هناك شقيقه كيلان الذي يلعب مع فريق ما نسفيلد، ثم كايدي، ويأتي الشقيق الأصغر تشيس الذي كان معنا في الفريق حتى وصل 14 عامًا".

ومع هذا، فإن كايدي هو الذي ظهر بشكل أسرع، وقد لعب بالفعل في تشامبيونشيب، حيث شارك كبديل أمام برمنجهام سيتي في ديسمبر الماضي.

وقال عنه واين روني مدرب ديربي كاونتي: "إنه يستحق ما حدث له، لقد قمت بتصعيده لأرى مستواه وكان من أفضل الناشئين، لقد كان يتدرب بمستوى لاعبين من الفريق الأول".

ولم يستغرق وقتًا طويلًا ليثبت أقدامه في ليفربول، فقد شارك مع فريق تحت 18 عامًا وسجل ستة أهداف في أربع مباريات، والآن أصبح في الفريق ويشارك يوميًا في التدريبات مع محمد صلاح وفان دايك وساديو ماني وغيرهم من النجوم.

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وتابع مدير أكاديمية ديربي كاونتي حديثه عن اللاعب: "من المؤكد أنه يشعر بالرهبة حاليًا، يجب أن يختلط بالأفضل ليس خجولًا أو متوترًا هو شخصية تعشق التحدي".

وأضاف: "حتى أنه عندما انتقل إلى ليفربول كان يذهب إلى المدرسة، ستعرف إلى أين يريد الوصول".

إذن ما الذي يميز جوردن حتى يكون موهبة خاصة، فيما يتعلق بالقوة الهجومية لديه كل شيء، إنه شخصية هادئة جدًا خارج الملعب، هو يحب لعب كرة القدم فقط، وعندما يلعبها ترى الأمر سهلًا بالنسبة له.

اللاعب الشاب يستطيع اللعب في كافة المراكز الهجومية، ولكنه يفضل اللعب في مركز رقم 10 أو رقم 8، فهو يتعامل مع الكرة بشكل جيد ويستطيع اللعب على الجانبين.

وبالرغم من إمكانيات اللاعب الهائلة، ولكن ليس كل المواهب مثل أرنولد أو روني أو ستيفن جيرارد، التي تستطيع حجز مقعدًا في الفريق الأول وهو في سن السادسة عشر.

وإذا كان الأمر يتعلق بالقدرة والمهارة، فسيتمتع جوردن بموهبة جيدة للغاية، الباقي يعود إليه، كيف يتعامل مع نفسه وكيف يعتني بنفسه وكيف يتعامل مع الثناء والنقد، إن فعل هذا بالشكل الصحيح فموهبته ستأخذه إلى مكان آخر.

في الوقت الحالي على جميع ليفربول الاستمتاع بموهبة جوردن اللافتة للنظر مع الفريق الأول، خاصة أنه من المحتمل وبقوة أن يعود للأكاديمية مع انطلاق الموسم.