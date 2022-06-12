القرار يرجع في النهاية للويس سواريز

كشف المدير الفني لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، عن وجهة نظره فيما يخص انضمام لويس سواريز إلى فريقه في الموسم المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت المهاجم الأوروجوياني بالعديد من الأندية الأوروبية، ومن قارة أمريكا الجنوبية، الذي يبدو وأن هداف برشلونة السابق سيذهب إليها.

حيث تحدث مارسيلو إلى وسائل الإعلام بعد تعادل فريقه ضد "أتلتيكو توكومان"، ليوضح أن القرار النهائي بيد سواريز، لكنه يتمنى موافقة اللاعب على الانضمام.

ماذا قال مدرب ريفر بليت؟

يحتاج لويس سواريز إلى وقت للتفكير، حيث لم يقرر ما سيفعله بعد 30 يونيو، التاريخ الذي ينتهي فيه عقده مع أتلتيكو مدريد.

لن يجدد اللاعب صفقته وسيبحث عن نادٍ جديد، لكن في الوقت الحالي لم يأخذ قراره بعد حول العروض المختلفة على الطاولة.

وعن ذلك قال مارسيلو: "لقد تحدثت مع سواريز، لدينا علاقة جيدة، أنا أحترمه كلاعب وشخص، وسألته عما سيفعله في حياته، وإذا أراد أن يأتي إلى نادٍ يمكنه أن يمنحه الكثير من الفرص للمنافسة والوصول إلى كأس العالم الذي طال انتظاره".

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وواصل: "نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر، من الصعب التحدث عن احتمال لسنا متأكدين حتى من وجوده، فقط يمكننا القول إن النادي مهتم، واللاعب يفكر في خياراته".

وأوضح: "الأمر ليس متروكًا لنا، علينا أن ننتظر ونرى ما هي الاحتمالات الموجودة عندما يعلن اللاعب قراره".

جدير بالذكر أن نجم أتلتيكو مدريد يحظى باهتمام أندية إيطالية وإسبانية أخرى، بجانب العروض المغرية التي قد يتلقاها من جانب فرق الولايات المتحدة الأمريكية.

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