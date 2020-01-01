ريفالدو: ميسي لم يجد من يساعده بعد إصابة سواريز

ريفالدو يتحدث عن وحدة ميسي في برشلونة بعد إصابة لويس سواريز

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو إن ليونيل ميسي لا يجد من يساعده في برشلونة منذ تعرض المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز للإصابة.

وكان سواريز قد خضع لعملية جراحية في الركبة سيغيب على إثرها لـ 4 أشهر، أي أن موسمه مع الفريق الكتالوني قد انتهى إكلينيكيًا.

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ومنذ ذلك الحين انخفض المعدل التهديفي لنجم الفريق وقائده ليونيل ميسي والذي يقدم أداء باهتًا، وكذلك برشلونة بشكل عام.

وبخصوص ذلك، علق ريفالدو على الحالة التي يمر بها ميسي في برشلونة، حيث وصف ما يحدث مع البولجا الأرجنتيني بما يشبه الوحدة.

وأضاف: "بدون لويس سواريز برشلونة يخسر الكثير، لأنه باستثناء ليونيل ميسي لا يمتلك الفريق اللاعب القادر على مفاجأة الخصوم وإعطاء الحلول غير المتوقعة"

وتابع: "في الوقت الحالي هو اللاعب الوحيد في برشلونة الذي يتحمل المسؤولية في المباريات الحاسمة، حيث يأتي بالحلول من خارج الصندوق ويحاول خلخلة توازن المدافعين للفرق التي تواجه البارسا"

وأردف: "برشلونة يفتقد سواريز وكذلك ميسي، عندما يخسرون يبدأ الجميع في الحديث عن أين كان ليو، رغم أن ذلك يبدو محبطًا"

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يذكر أن برشلونة قد خسر الكلاسيكو مطلع الأسبوع الحالي أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدفين مقابل لا شيء ليفقد صدارة الدوري الإسباني.