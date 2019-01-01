ريفالدو: ميسي يستحق الفوز بالكرة الذهبية

هل يفوز ميسي مرة جديدة؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح النجم البرازيلي السابق ريفالدو أن قائد برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي هو المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية عن الموسم المنصرم.

وفاز ميسي مع برشلونة بلقب الليجا، وسجل 51 هدفاً في كل المسابقات الموسم الماضي، وبلغ نصف نهائي كوبا أمريكا رفقة الأرجنتين.

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وقال ريفالدو مع "بتفير": "لم يفز بدوري الأبطال، ولكن تلك جائزة فردية، وهو سجل أهدافاً عدة، وأهدافاً مهمة".

وأضاف: "برأيي ليونيل ميسي هو من يستحق لقب الكرة الذهبية عن هذا الموسم، هو ورونالدو استثنائيان، يعجبني الثنائي".

وأردف: "ميسي يصنع الفارق في برشلونة، بينما رونالدو يفعل الأمر ذاته في يوفنتوس والبرتغال، الموسم المقبل سيستمران في ذلك ويسجلان كثيراً".

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الجدير بالذكر أن بعد التقارير تحدثت عن إمكانية إيقاف ميسي دولياً بعد انتقاداته العلنية للتحكيم في أعقاب طرده في مباراة تشيلي والأرجنتين.