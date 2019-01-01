الدوري الإنجليزي الممتاز

ريفالدو: كنت سأحطم أرقام فيرمينو في حال لعبت لمانشستر يونايتد

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Getty/Goal
ريفالدو واثق من تخطيه حاجز الـ 50 هدفًا في البريميرليج في حال لعب لمانشستر يونايتد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو إنه كان قادرًا على النجاح وتحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز في حال انضم إلى مانشستر يونايتد.

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وجاء ذلك على خلفية وصول مهاجم ليفربول روبيرتو فيرمينو للهدف رقم 50 له في تاريخ مشاركاته في البريميرليج، ليصبح البرازيلي الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

وجاء ذلك بعدما حطم رقم فيليبي كوتينيو العام الماضي، وواصل فيرمينو الابتعاد بأرقامه عن أقرب منافسيه من نجوم كرة القدم البرازيلية في أراضي الإنجليز.

وحول ذلك، قال ريفالدو إنه كان قادرًا على تجاوز كل تلك الأرقام في حال لعب بقميص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ريفالدو مطلوبًا من مانشستر يونايتد قبل أن يقرر الانضمام إلى برشلونة، حيث أراده السير أليكس فيرجسون بشدة بعد تألقه مع منتخب البرازيل.

وأضاف: "لعبي لمانشستر يونايتد كان سيضمن لي تسجيل الكثير من الأهداف، أعتقد أنني كنت سأتخطى رقم فيرمنيو وأصبح أكثر برازيلي يسجل في هذه البطولة"

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يذكر أن روبيرتو فيرمينو قد تخطى عدد من كبار لاعبي البرازيل والذين لعبوا للبريميرليج على رأسهم كوتينيو وروبينيو وإيلانو.  

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