رونالدينيو سفيرًا للبرازيل رغم عدم امتلاكه جواز سفر

رونالدينيو سفيرًا سياحيًا للبرازيل.. ما المشكلة إذًا؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تم اختيار أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو جاوتشو نجم برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق كأحد السفراء السياحيين في البرازيل.

وكان رونالدينيو قد دخل في العديد من المشكلات في بلاده بعد معاناته من الديون وسحب جواز سفره البرازيلي منذ حوالي شهر ونصف.

ولم يدفع رونالدينيو أموالًا كغرامة بعد اتهامه بإحداث ضرر بيئي، وذلك نظرًا لأنه لا يمتلك سيولة للدفع في الوقت الحالي.

وأدين رونالدينيو وشقيقه ببناء مصيدة صيد بطريقة غير قانونية في بحيرة غويبا في عام 2015 دون الحصول على ترخيص مناسب في منطقة محمية دائمة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن البرازيل لا زالت تسعى للاستفادة من شعبية وقيمة النجم البرازيلي الذي كان أفضل لاعبًا في العالم من قبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

ويحاول نجم برشلونة وميلانو السابق الذي تقطعت به السبل حرفياً في بلده الوصول إلى أقصى حد من الصفح بعد قبول دور في الترويج للسياحة البرازيلية.

وقال رونالدينيو في حفل كشف النقاب عنه يوم الخميس "السياحة مهمة للغاية لتوليد الوظائف واستعادة صورتنا على المستوى الدولي وأمام الجميع"

وقد تم الإشادة بالفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2005 بسبب توليه طوعًا الدور الجديد من قبل مدير التسويق والعلاقات العامة بالمعهد البرازيلي للسياحة، أوسفالدو ماتوس دي ميلو جونيور.

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يذكر أن رونالدينيو قد أنهى مسيرته الكروية عام 2018 بعدما حقق كل شيء يمكن تحقيقه مع الأندية والمنتخب وعلى المستوى الفردي كذلك.