"هذه التلميحات خطيرة للغاية" .. ريفالدو يرفض اتهامات برشلونة للحكام ويحمل رافينيا مسؤولية كبيرة!

"الأخطاء ستحدث دائمًا وستصب في صالح أي فريق"

رفض النجم البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة السابق، الاتهامات المتلاحقة من النادي الكتالوني ولاعبيه للحكام في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية ضد البارسا ليست متعمدة.

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة، قد فتح النار على الحكام بعد تعادل فريقه أمام خيتافي في الجولة الـ20 من الليجا، بينما أكد رافينيا نجم الفريق أن الحكام في دوري أبطال أوروبا أفضل بكثير من حكام إسبانيا.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الخطير جدًا التلميح إلى أن الحكام يساعدون فريقًا ضد آخر"، في إشارة إلى الجدل التحكيمي الذي دار في الدوري الإسباني خلال الجولات الأخيرة.

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وأضاف: "الشكاوى من الحكام طبيعية. عندما يرتكب الحكم أو حكم الفيديو المساعد خطأ، أو تكون هناك لعبة مشكوك فيها، فإن الفريق المستفيد منها لن يقول أي شيء أبدًا، بينما سيشتكي الفريق الآخر دائمًا".

وتابع ريفالدو: "الأخطاء ستحدث دائمًا وستصب في صالح أي فريق، سواء كان ريال مدريد أو برشلونة. إنها جزء من كرة القدم والتحكيم. لقد كنت دائماً ضد تقنية الفيديو لأنه لا تزال هناك أخطاء وتصبح اللعبة أكثر تعقيدًا".

ومع تأهل الفريق إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مباشرة، يطلب أسطورة برشلونة من اللاعبين التركيز على حسم الدوري الإسباني، قائلًا: "يجب أن يكون هناك هدوء في الفريق للتخطيط إلى ما تبقى في الموسم".

كما تحدث ريفالدو عن التعزيزات المحتملة للبارسا، قائلاً: "التعاقد مع راشفورد سيوفر مزيدًا من الخيارات لهانسي فيليك وسيكون لديه فرص للعب في هذا الجدول المزدحم بالمباريات".

وأشاد أسطورة البرازيل في نهاية حديثة بموهبة رافينيا، مشيرًا إلى أنه سيكون قائدًا للمنتخب مع فينيسيوس جونيور ويشكلا سويًا خط هجوم السيليساو للفوز بكأس العالم 2026، قائلًا: "رافينيا يبني تلك الصورة كقائد للمنتخب البرازيلي. إنه بالفعل قائد في برشلونة، لاعب حاسم في الفريق، ولديه شخصية قوية، وهذا سيساعده كثيرًا في المنتخب".