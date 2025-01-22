"مازلت عند رأيي ولست أنت من سيغيره" .. رافينيا يتمسك بهجومه الشرس على حكام الليجا

الجناح البرازيلي يواصل حملته

لا يزال ملف أزمات التحكيم مع نادي برشلونة، مفتوحًا لمزيد من المشاحنات، خصوصًا بعد تصريحات النجم البرازيلي رافينيا، جناح البارسا ضد حكام الدوري الإسباني.

ولا تسير نتائج برشلونة بشكل جيد في الليجا، وكان آخرها التعادل (1-1) مع خيتافي في الجولة 22 من المسابقة، خلال مباراة شهدت مطالبات لاعبي البارسا بالحصول على ركلة جزاء لصالح كوندي.

وفي هذا السياق، خرج رافينيا لانتقاد حكام المسابقة المحلية خلال تصريحاته عقب الفوز المثير أمام بنفيكا (5-4)، أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "الفارق بين مستوى التحكيم في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني؟ إذا قلت كل ما أفكر فيه، ربما لن أتمكن من اللعب في الليجا مرة أخرى".

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في المقابل، رد الخبير التحكيمي والحكم الإسباني السابق رافا جريرو على تصريحات رافينيا، المنشورة على حساب برنامج "إل شيرنجيتو" بمنصة إنستجرام، قائلًا: "10 من الحكام الـ20 الذين يديرون مسابقات الليجا، يعملون أيضًا في البطولات الأوروبية، دعونا نرى ما إذا كنت تعرف ذلك".

ولم يفوت رافينيا الفرصة وعلق على جريرو في تعليق لاحق، قائلًا: "لا زلت أتمسك بنفس الرأي ولست أنت من سيغيره".

يذكر أن برشلونة يتراجع في ترتيب الدوري الإسباني إلى المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، و5 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد.

في المقابل، يحتل برشلونة وصافة الترتيب العام لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 18 نقطة، حيث حقق 6 انتصارات متتالية من أصل 7 جولات ويتخلف عن ليفربول المتصدر بـ3 نقاط فقط.