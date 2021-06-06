ريجيكامب: التاريخ كان سيتغير مع الهلال، ولماذا بقي السومة في السعودية؟

تصريح مثير من مدرب الأهلي السابق

أبدى لورينت ريجيكامب المدير الفني السابق للأهلي السعودي اندهاشه من بقاء عمر السومة مع الفريق كل تلك السنوات، مشيدًا باللاعب السوري واجتهاده واحترافيته في التدريبات والمباريات وعلى المستوى الشخصي.

ريجيكامب كان قد تولى مهمة تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش في الجزء الأخير من الموسم المنقضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لكنه لم يُحقق النتائج المرجوة محليًا وقاريًا ولذا لم تُجدد الإدارة عقده الذي انتهى بنهاية الموسم.

ماذا قال ريجيكامب عن تجربته مع الأهلي؟

المدرب الروماني أجرى حوارًا مع صحيفة الاتحاد الإماراتية أكد خلاله على سعادته بتجربته القصيرة مع الأهلي، مشيرًا إلى أن الوقت والظروف لم تكن مناسبة أبدًا هناك، إذ كان حوله الكثير من المشاكل الإدارية والمالية.

وأضاف للصحيفة "قضيت وقتًا قصيرًا في الأهلي، لكنه كان تحديًا وكنت سعيدًا بعيش هذا الوقت معهم، وسأري ما يحصل بالمستقبل، ذهبت في وقت كان هناك الكثير من الأمور بالنادي، فقد وصلت مع رئيس وبعد أسبوع كان هناك رئيس آخر، وهناك مشاكل عديدة لدى اللاعبين بسبب مستحقاتهم، وحاولت التأقلم مع الوضع واستخراج الأفضل لدى اللاعبين، وأعتقد أنها كانت تجربة جيدة للغاية".

ريجيكامب: التاريخ كان سيتغير مع الهلال لو فزنا بدوري الأبطال 2014

ريجيكامب عاد أيضًا لتجربته السابقة مع الهلال، موضحًا أن الفوز بدوري أبطال آسيا 2014 والذي كان سيكون مستحقًا آنذاك على حد قوله كان سيُغير من التاريخ.

إذ قال "أتواصل مع الأشخاص الذين عملت معهم في الهلال ولدينا ذكريات جميلة معًا وكان وقتًا رائعًا، ولو فزنا بدوري الأبطال في عام 2014، التي كنا نستحق الفوز بها، لكان التاريخ مختلفًا، لكن يجب أن نعيش مع ذلك".

ماذا قال ريجيكامب عن بقاء السومة في الدوري السعودي؟

المدرب الذي عمل طويلًا في الإمارات انتقد بقاء المهاجم السوري في الدوري السعودي، بقوله "لا أعرف لماذا اللاعب عمر السومة اختار اللعب في الدوري السعودي فقط ولم يلعب في أوروبا، فمستواه مذهل سواء بالتدريبات أو حياته الشخصية، إنه لاعب محترف وجيد".

يُشار إلى أن السومة حظي بمسيرة تاريخية مع الأهلي في الدوري السعودي، إذ انضم له عام 2014 وتُوج هدافًا للبطولة 3 مرات متتالية وهو حاليًا الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي بعدما تفوق على ناصر الشمراني خلال الموسم الماضي.

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