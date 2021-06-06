رسميًا | من داخل الدوري السعودي .. الأهلي يُعلن عن مدربه الجديد

الفريق الجداوي خطف أحد أفضل مدربي الدوري السعودي

أعلن الأهلي السعودي رسميًا تعاقده مع الألباني بيسنيك هاسي لتدريبه الموسم القادم خلفًا للروماني لورينت ريجيكامب الذي رحل عن الفريق بنهاية عقده عقب انتهاء موسم 2020-2021 من الدوري السعودي.

ولم يُعلن الأهلي أولًا أي تفاصيل خاصة بتعاقده مع المدرب، سواء مدة العقد أو الجوانب المالية، بل اكتفى بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر حمل تصريح مقتضب من هاسي.

المدرب السابق للرائد قال خلال الفيديو الذي نشره تويتر الأهلي "السلام عليكم جماهير الأهلي، أنا سعيد بالتواجد في ناديكم العظيم. مشتاق لرؤيتكم وإن شاء الله ننجح سويًا، أراكم قريبًا".

الأهلي وفي تغريدة أخرى لاحقة أوضح أن هاسي وقع عقدًا لمتد لموسمين قادمين واستعرض مسيرة المدرب مع أنديته السابقة وإنجازاته معهم.

بيسنيك هاسي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي #الأهلي لمدة موسمين 💚#WELCOME_HASI pic.twitter.com/iumLzfL0xu — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 6, 2021

صاحب الـ49 عامًا عمل في بلجيكا وبولندا واليونان قبل أن يصل المنطقة العربية وتحديدًا الدوري السعودي للعمل مع الرائد صيف 2018، وقد بقي مع النادي 3 مواسم حقق خلالهم نتائج جيدة جدًا.

الرائد أنهى الموسم الأول تحت قيادة هاسي في المركز الثامن، ثم السادس في الموسم الثاني، وأخيرًا المركز العاشر في الموسم المنقضي حديثًا.