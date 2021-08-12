ريال مدريد يقرر تقدير جهد مبابي بعرض خرافي

ريال مدريد قرر أخيرًا بذل جهد لضم مبابي.

رغم كل المغريات والضغوط، يصر كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عدم التجديد مع فريقه، ويحاول جاهدًا تحقيق حلمه بارتداء نادي قميص ريال مدريد الإسباني.

باريس سان جيرمان تمكن من عقد عدة صفقات على أعلى مستوى خلال سوق الانتقالات الصيفية، بدأت بالتعاقد مع أشرف حكيمي من إنتر مقابل 60 مليون يورو، ثم جورجينيو فينالدوم من ليفربول وسيرخيو راموس من ريال مدريد وجينالويجي دوناروما من ميلان بالمجان.

حبة الكرز في سوق انتقالات باريس سان جيرمان كانت ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بالمجان أيضًا بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

باريس سان جيرمان تمكن من جمع فريق خرافي، من المرجح أن يكتسح الأخضر واليابس محليًا، وسيكون رقمًا صعبًا للغاية في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

ورغم كل ذلك إلا أن مبابي مصر بشدة على الرحيل، سواء في الصيف الحالي وهو ما يواجه معارضة شديدة من باريس سان جيرمان، أو في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده بالمجان.

ماذا سيفعل ريال مدريد من أجل مبابي؟

شبكة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض واحد بنظام "اقبله أو اتركه" إلى باريس سان جيرمان، في محاولة للتعاقد مع كيليان مبابي خلال الصيف الحالي.

الشبكة الإسبانية أكدت أن عرض ريال مدريد سيكون بقيمة 120 مليون يورو، في محاولة لاستغلال حقيقة أن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على أي ربح من مبابي، أو المخاطرة بخسارته مجانًا.

الرقم الذي سيقدمه ريال مدريد في محاولة التعاقد مع مبابي ليس صدفة، حيث قدرت الخدمات الاقتصادية في النادي الملكي أن استعادته ممكنة عبر بيع القمصان والتسويق وحقوق البث التلفزيوني، والألقاب التي سيحققها الفريق مع مبابي.

ريال مدريد يبدو أنه قرر تقدير جهد مبابي في رفض العروض المتتالية للتجديد مع ناديه، وبعث رسالة إلى اللاعب تؤكد رغبتهم في ضمه.

وبهذه الطريقة، إذا لم يفكر باريس سان جيرمان في الاستسلام، فإن ريال مدريد سيفهم أنه اعتبارًا من يناير المقبل يمكنه التعاقد مع مبابي مجانًا إذا رغب اللاعب في ذلك، لكن الانتقال لن يتم إلا في نهاية الموسم.

والمعروف في الوقت الحالي أنه سيكون هناك يوم الاثنين المقبل في باريس بين مبابي وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، في جلسة جديدة لمحاولة إثناء اللاعب عن قرار الرحيل.

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