بكى هو وأنتونيلا .. ميسي يكشف كواليس الساعات الأخيرة ببرشلونة

تفاصيل وداع ميسي ورحيله عن برشلونة

لا أحد كان يتوقع أن يرحل ميسي عن برشلونة بتلك السهولة أوبذلك الطريقة حتى ميسي نفسه لم يكن مستعد لذلك.

كشف ميسي عن لحظة معرفته بفشل تجديد التعاقد مع برشلونة والساعات الأخيرة التي قضاها قبل الرحيل والانضمام بشكل رسمي إلى باريس سان جيرمان

ما هي كواليس وداع ميسي؟

في مقابلة مع "بي بي سي"، قال ميسي: "ذهب والدي في الصباح لمقابلة لابورتا وعندما عاد أخبرني، استعديت لإخبار أنتونيلا حتى نرى طريقة لإخبار الأطفال".

وتابع: "أخبرتها وبكينا، شعرنا بالمرارة ثم نهضنا لنرى كيف نقول ذلك للأطفال بأفضل طريقة لأننا أخبرناهم بالفعل في ديسمبر أننا سنستمر وسنبقى و كنا نعلم أنها صدمة، خاصة لتياجو".

كيف كان شعور ميسي عقب بيان الوداع؟

أردف ميسي وقال:"بعد بيان برشلونة لم نكن نعرف ماذا سنفعل، لم يكن لدينا شيء، ذلك التوتر وعدم اليقين، متى سنبدأ من جديد، وأين سنذهب".

وواصل: "التغيير بالنسبة للعائلة، كان أمرًا معقدًا حتى تمكنت من توديع الناس، كنت قادرًا على إغلاق اتفاقيتي مع باريس سان جيرمان والبدء في التفكير فيما سيحدث، وهنا بدأنا في إعداد أنفسنا بشكل فردي وكأسرة لهذا التغيير".

كيف أخبر ميسي أصدقائه؟

مع نيمار كان الاتصال دائمًا متواجد، حيث يتمتع كلا اللاعبين بصداقة كبيرة منذ أن التقيا في برشلونة وكان ميسي يتحدث للبرازيلي عن الخيارات المتاحة له للوصول إلى باريس سان جيرمان.

قال الأرجنتيني:"عندما بدأ والدي في التحدث مع ليوناردو، كان نيمار يعرف ذلك بالفعل. بدأت أخبره مثل دي ماريا وباريديس أن هناك احتمال أن آتي، لقد كنا على اتصال".

ما الذي يأمله ميسي بخصوص ابنائه؟

يأمل ليو أن يتكيف الصغار بسرعة مع حياتهم الجديدة، حيث قال: "في كثير من الأحيان نفكر كثيرًا ويقبلها الأطفال بطريقة لا نؤمن بها. أعلم تياج، أنه مثلي ويعاني من الداخل دون أن يعبر عن ذلك، لكن سيتكيف مع تكيف الجميع.، ستكون تجربة جديدة له وسينمو على المستوى الشخصي".

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