ريال مدريد يقرر الانسحاب من صفقة بوجبا

يعتبر بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، هو أحد أهم اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو 2022 ويمكنهم الرحيل بالمجان الصيف القادم.

اهتمام كبير صاحب الـ28 سنة من مختلف الأندية، ولكن كان أقربهم دومًا نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن ريال قرر تغيير موقفه بالكامل من بوجبا، بعد فترة طويلة جدًا من الاهتمام.

ويأتي ذلك بعدما انسحب فلورنتينو بيريز رئيس النادي من سباق التعاقد معه، في خطوة غير متوقعة بالنسبة للعملاق المدريدي.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان ويوفنتوس، هما الأقرب في الوقت الحالي للتعاقد مع بوجبا في صفقة انتقال حر.

وعلى الجانب الآخر قرر ريال مدريد التخلي عن فكرة ضم الفرنسي، والتركيز بشكل كامل على محاولات التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي.

وأما بالنسبة لمانشستر يونايتد فتستمر محاولات النادي الإنجليزي لإقناع اللاعب على عقد جديد، لكن الأمور متوقفة في الوقت الحالي.

يذكر أن بوجبا شارك في 13 مباراة فقط مع مانشستر هذا الموسم، وصنع 7 أهداف، ويبتعد حاليًا عن الملاعب بسبب إصابة في أوتار الركبة.

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