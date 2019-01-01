ريال مدريد يقرب خاميس من نابولي

خاميس يغيب عن تدريبات ريال مدريد في إشارة إلى اقترابه من نابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اقترب خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد من الانضمام إلى صفوف نابولي الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان خاميس قد ارتبط اسمه بنابولي نظرًا لتواجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هناك، والذي قضى معه النجم الكولومبي أفضل أيامه في ريال مدريد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وفي الوقت الذي تتنبأ فيه الصحافة باقتراب حسم الصفقة، يرمي ريال مدريد بدليل آخر على رحيل خاميس خلال الأيام القليلة المقبلة.

فلم يسافر النجم الكولومبي مع لاعبي الفريق الملكي من أجل الانضمام إلى المعسكر الإعدادي الخاص بالفريق على الرغم من انضمام منضمين جدد.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الأمور سوف تحسم مع دفع نابولي ما يقارب 42 مليون يورو من أجل خاميس، فقط يتبقى الاتفاق على تفاصيل الصفقة، وهل ستتم بنظام الإعارة مع أحقية الشراء أم إلزاميته أم بيع مباشر.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد ضم كل من إيدين هازارد وفيرلان ميندي ولوكا يوفيتش وردريجو وإيدير ميليتاو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.