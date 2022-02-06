ريال مدريد يفقد كاسيميرو والملكي يوضح

أعلن ريال مدريد عن غياب نجمه البرازيلي كاسيميرو عن مواجهة الليلة الأحد أمام غرناطة.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة غرناطة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

لماذا غاب كاسيميرو؟

وقال النادي في بيانه عبر موقعه الرسمي:" لن يلعب كاسيميرو ولوكاس فاسكيز مباراة الليلة ضد غرناطة في الليجا الإسبانية، على ملعب سانتياجو برنابيو".

وأضاف:" كان اللاعبان ضمن القائمة المستدعاة التي اختارها المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنهما خرجا في اللحظة الأخيرة بسبب التهاب المعدة والأمعاء".

ما هي غيابات ريال مدريد الأخرى؟

ويفتقد ريال مدريد خدمات بنزيما، وفيرلاند ميندي، وماريانو دياز للإصابة بالإضافة إلى كاسيميرو وفاسكيز.

بينما يغيب فينيسيوس جونيور بسبب تراكم البطاقات.

ويعتلي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

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