ريال مدريد يعطل انتقال حكيمي إلى باريس!

الكشف عن أسباب تأخر الإعلان الرسمي لصفقة حكيمي

كشف بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي سبب تأخر إعلان صفقة انتقال الدولي المغربي، أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان.

أعلن ماروتا رحيل حكيمي وأضاف أن هناك بعض "الشكليات" على حد وصفه التي تؤخر الإعلان الرسمي.

من أين يأتي التأخير؟

يمكننا وصف العقبة أنها تحمل إسم ريال مدريد، نعود إلى الصيف الماضي عندما تعاقد إنتر مع ريال مدريد لضم حكيمي، وقع النادي الإيطالي على اتفاقية، وهي عند بيع اللاعب فإن ريال مدريد لديه أولوية لضمه من جديد.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" قال ماروتا: "نحن في المراحل الأخيرة من صفقة أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان".

وأضاف: "هناك بعض الإجراءات الشكلية التي يتعين علينا استكمالها، لكنني أعتقد أنه في غضون يوم أو نحو ذلك يمكننا الانتهاء من الصفقة لصالح سان جيرمان"

ستعطي إدارة إنتر ريال مدريد مهلة حتى يوم غد، 2 يوليو ثم بعد ذلك سيحق لإنتر الإعلان بشكل رسمي عن انتقال حكيمي إلى صفوف النادي الباريسي.

ما هي أسباب رحيل حكيمي؟

اضطر إنتر إلى بيع اللاعب المغربي البالغ 22 عاما في نهاية المطاف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالنادي، فعندما تم الكشف عن تفاصيل العقد بين ريال مدريد وإنتر، اتفق الفريقين على 40 مليون بالإضافة إلى 5 مكافآت. من بينها، تحقيق لقب الدوري الإيطالي والذي تم بالفعل تحقيقه وتم ربط الأربعة الآخرين بمكافآت مستقبلية.

وفي هذه الحالة لن يتمكن اللاعب من تحقيقها بقميص النيرازوري، نظرًا لأنه سيغير الفريق وعلق ماروتا بهذا الصدد وقال: "إنه انتقال مؤلم لنا بلا شك، لكن لدينا التزامات مادية علينا الوفاء بها".

جدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن قيمة انتقال حكيمي إلى العاصمة الفرنسية، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن القيمة تتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو.

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