حكيمي حزين ولم يرد مغادرة إنتر

المغادرة لم تكن في نية الدولي المغربي

كشف أليخاندرو كامانو، وكيل ثنائي إنتر، أشرف حكيمي ولاوتارو مارتينيز، عن تطورات بشأن مستقلبيهما مع الفريق الإيطالي.

وأفاد أن صفقة انتقال حكيمي إلى باريس سان جيرمان لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى وقتنا هذا.

ماذا قال كامانو؟

تحدث أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي إلى "توتو ميركاتو" وذكر أن اللاعب حزين لمغادرة سان سيرو حيث قال: " من يغادر إنتر دائمًا حزين".

وعلى الرغم من أن مدافع ريال مدريد السابق على وشك الانضمام إلى باريس سان جيرمان، إلا أن وكيل اللاعب لم يتمكن من تأكيد هذه الخطوة وقال: "تحدثنا عن عدة أشياء، لا يمكننا القول بعد أن حكيمي لاعب جديد في باريس سان جيرمان".

ما هو موقف مارتينيز؟ وكيله يرد

وبخصوص لاوتارو مارتينيز قال كامانو: "مارتينيز سيبقى هنا. هو الآن في الأرجنتين للمشاركة في كوبا أمريكا، لاوتارو لاعب إنتر ولديه عقد لمدة عامين وهو سعيد هنا".

🔵⚫ #Camano in sede #Inter parla di #Hakimi e #LautaroMartinez: “Abbiamo parlato di diverse cose, non possiamo ancora dire che Hakimi è un nuovo giocatore del PSG. Lautaro è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto ed è felice qui"

📹 @Ale_Rimi pic.twitter.com/6pHOuC9zcr — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 29, 2021

الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لتخلي إدارة إنتر عن المغربي، حكيمي هو جمع الأموال حيث كشفت "سكاي إيطاليا" أن إدارة الفريق الفرنسي عرضت 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كإضافات لصاحب الـ22 عامًا.

ووصل حكيمي إلى النيرازوري الصيف الماضي وكان له تأثير كبير خلال الموسم المنصرم، حيث سجل 7 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة، لمساعدة إنتر في الحصول على لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عامًا.

اقرأ ايضًا:

إنتر يختار موهبة برشلونة السابقة لتعويض حكيمي

حكيمي إلى باريس .. شبح روبرتو كارلوس يعود "طائراً" في إنتر!

جول بيديا | لماذا يقام كأس العالم ويورو كل أربع سنوات؟