ريال مدريد يطلب حجز نجم بنفيكا مقابل انتقال دي توماس

مفاوضات متقدمة بين الطرفين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن المفاوضات بين ريال مدريد وبنفيكا لنقل مهاجم الأول رؤول دي توماس لبطل البرتغال تسير بشكل طيب، ودخل بها لاعبون آخرون.

دي توماس لعب الموسم الماضي معاراً مع رايو فايكانو، مسجلاً 14 هدفاً في 33 مباراة بالليجا.

وأشارت "آس" أن الفريقان اتفقا بشكل أولى على صفقة تقدر في حدود 20 مليون يورو لنقل المهاجم، ولكن ريال مدريد استعلم عن نجم بنفيكا روبن دياش.

ماركا - ريال مدريد يؤجل التعاقد مع مبابي للعام المقبل

عطلة الصيف وعائلة بوجبا مجتمعة.. إذا سنشاهد مثل هذه المقاطع ولن نمل أبدًا 😍🕺



(IG/paulpogba:📽️) pic.twitter.com/bH41CaoQIs — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

رسميًا - ريال مدريد يُدشن فريقه النسائي

ولفت دياش الأنظار في مركز قلب الدفاع مع بنفيكا والبرتغال، وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يريد وضع بند بحق الرفض الأولى في حال وصول عروض لدياش.

ولا يتمتع الفريقان بعلاقات طيبة منذ صفقة انتقال لاعب ريال مدريد السابق إيزيكل جاراي إلى زينيت، وانتقل الأمر للمحكمة التي أشارت لحق مدريد في نصف قيمة الصفقة حسب الاتفاق السابق بين الطرفين.

ويبحث ريال مدريد عن التخلص من عدد من لاعبيه لتوفير سيولة مادية تعوض المبلغ الذي يتجاوز 300 مليون يورو الذي صرفه حتى الآن لتدعيم الفريق.