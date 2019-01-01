ماركا - ريال مدريد يؤجل التعاقد مع مبابي للعام المقبل

الصفقة لا تزال قائمة للملكي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد لم ييأس بشأن التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حيث تأجلت الصفقة للعام المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مبابي يعد هدفاً للمدى الطويل بالنسبة للميرينجي، حيث يبلغ من العمر 20 عاماً ويعد أهم عنصر في طلبات المدرب زين الدين زيدان لإعادة بناء الفريق.

وكان مبابي قد منح تلميحاً بشأن إمكانية حدوث تلك الصفقة، حين قال على هامش تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، أنه من الممكن أن يجد مشروعاً يغريه خارج باريس.

ولا يزال الملكي في سباق التعاقدات حتى الآن حيث أبرم العديد من الصفقات أبرزها إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي بالإضافة لفيرلاند ميندي ظهير ليون الفرنسي.

يذكر أن مبابي لعب 86 مباراة بقميص باريس سجل خلالها 59 هدفاً، كما توج هدافاً للدوري الفرنسي هذا الموسم بـ32 هدفاً.