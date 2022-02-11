ريال مدريد يطلب "الصبر" من هالاند لضمه!

لم ينته اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، ولكن النادي الأبيض طالب النجم النرويجي بـ"الصبر" للتعاقد معه.

ويمكن لهالاند أن يغادر بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل نظير ما يصل إلى 75 مليون يورو فقط، ووسط اهتمام من نخبة أندية العالم بضمه.

ريال مدريد كان واحدًا من المهتمين به، ثم ظهرت أنباء تزعم أن إدارة فلورنتينو بيريز قررت التركيز فقط على ضم كيليان مبابي بالصيف المقبل مجانًا.

ما هو مخطط ريال مدريد للتعاقد مع هالاند؟

الجديد وبحسب صحيفة "رور ناخريشتن" المقربة من دورتموند، هو رغبة ريال مدريد في ضم هالاند ولكن في صيف 2023 لا المقبل.

لم تقدم الصحيفة تبريرات ذلك، ولكن منطقيًا قد يكون الأمر للتركيز على ضم مبابي وتوفير المساحة المالية المناسبة لإبرام صفقته دون أزمات.

وسيشجع بوروسيا دورتموند هذه الفكرة للغاية، باعتبار أن النادي الألماني بالفعل عرض على هالاند البقاء لعام إضافي مع مضاعفة راتبه.

ما هو موقف هالاند من فكرة ريال مدريد؟

أما موقف اللاعب نفسه فيظل مبهمًا، فكانت غالبية التأكيدات القادمة من وكيله مينو رايولا أن الرحيل عن سيجنال إيدونا بارك هو الأقرب بالصيف المقبل.

ويُعاني هالاند حاليًا من إصابة لن تعيده للملاعب قبل مارس المقبل، وهي الإصابة الرابعة له هذا الموسم وتثير جدلًا كبيرًا حول حالته البدنية.

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع هالاند؟

ويبرز اسم الغريم التقليدي لريال مدريد، برشلونة، كأكثر الطامحين في التعاقد مع هالاند رغم الأزمة الاقتصادية التي يجابهها الكتلان حاليًا.

اهتمام مانشستر سيتي وتشيلسي ضخم أيضًا، وآخر الأندية المنضمة حديثًا لقائمة عشاق هالاند كان باريس سان جيرمان.

تجدر الإشارة إلى أن الصحف الفرنسية قالت أن بي آس جي يخطط لضم النرويجي عوضًا عن مبابي المتوقع انتقاله لريال مدريد.

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