ريال مدريد يطالب توتنهام بدفع 700 مليون يورو لبيع أسينسيو

وسبق ورفض 180 مليوناً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد رفض عرضاً في الأيام الماضية من توتنهام للتعاقد مع نجمه ماركو أسينسيو.

وارتبط اللاعب بالانتقال ليوفنتوس أو إنتر، وحتى ليفربول أيضاً في الأسابيع الماضية، وقيل إن ريال مدريد رفض عرضاً مقابل 180 مليون يورو.

وذكرت "آس" أن توتنهام للعام الثاني على التوالي حاول تلبية رغبة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو بضم أسينسيو ولكن قوبل طلبه بالرفض.

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🔢 فيرمينيو مع ليفربول هذا الموسم :



🔴 لعب : 45 مباراة .

⚽️ أحرز : 16 هدفًا.

🅰️ صنع : 7 أهداف. pic.twitter.com/yFavoyOYDb — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

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وأشارت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد أخبر النادي الإنجليزي أن نجمه الشاب ليس للبيع إلا في حال دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 700 مليون يورو.

وأكد التقرير أن اللاعب يعد جزء مهم من خطط زين الدين زيدان للفريق بالموسم المقبل، وهو ما يحظى بتأييد الإدارة.

وانتقل أسينسيو إلى ريال مدريد في 2016 قادماً من إسبانيول، وشارك في التتويج بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة زيدان في الأعوام الأخيرة.