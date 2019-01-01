بوتشيتينو: ليفربول المرشح للانتصار بدوري الأبطال

مدرب توتنهام يرشحه خصمه للكأس الأوروبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رشح ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وقال إن فريقه صاحب الحظوظ الأقل بالمباراة النهائية.

الفريقان سيلتقيان في نهائي العاصمة مدريد بعد قرابة الأسبوع في الأول من يونيو المقبل في نهائي إنجليزي خالص.

وقال بوتشيتينو بمؤتمر صحفي في بلباو: "ربما ليفربول هو المرشح لأنهم وصلوا لنهائي العام الماضي وحاربوا على البريميرليج للنهاية".

بوتشيتينو يكشف موقف كين من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

هل يستطيع العرب أخيرًا إعادة دوري أبطال آسيا لأحضانهم؟ فمن يفعلها إذن؟

الآمال تحملها أربعة أندية سعودية 🇸🇦، ناديان قطريان 🇶🇦، ونادٍ إماراتي 🇦🇪!

حذاري من أن يكون لـ@MedoIsc رأيًا آخر 😅#يلاجول #YallaGoal #يلا_جول pic.twitter.com/0DLue7jFtb — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

مورينيو: نهائي الدوري الأوروبي هو الأخير لهازارد مع تشيلسي

وأكمل: "صرفوا أموال ضخمة للفوز بالدوري أو الأبطال في السنوات الأخيرة، ولكن بالمقابل لم يتوقع أحد بلوغنا النهائي، وصلنا باستحقاق".

وواصل الأرجنتيني: "نحن نستمتع بالأمر بشكل مختلف، نريد صنع التاريخ والفوز ونحضر للأمر، لا يمكن القول إنه لقاء عادي، المشاعر ستحسم الأمور وليس التكتيك".

وختم: "من المستحيل وصفه بأنه لقاء عادي، ولكن حظينا بثلاثة أسابيع للاستمتاع بالأمر، نحن فريقان يعرفان بعضهما البعض جيداً، لذا التكتيك سيكون معروف".

وسبق لليفربول أن بلغ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وخسر أمام ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.