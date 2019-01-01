ريال مدريد يستغل ودية جنوى الإسبانية لمراقبة بيونتك

ريال مدريد يبحث عن مهاجم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت آخر التقارير الواردة من إسبانيا أن ريال مدريد كثف من تحركاته في الساعات الأخيرة نحو مهاجم جنوى كريشتوف بيونتك.

وجذب بيونتك الأنظار هذا الموسم بعد صعوده السريع ومنافسته على قمة ترتيب الهدافين للدوري الإيطالي مع كريستيانو رونالدو.

وأشارت "آس" وعدة صحف إسبانية أن ريال مدريد استغل إقامة جنوى لمعسكر تدريبي في مدينة مورسيا الإسبانية لمراقبة بيونتك عن قرب. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

مانشستر يونايتد يستطلع وضع سيميوني حال فشل التفاوض مع بوتشيتينو

اللاعبين الشباب في ليفربول عليهم أن يصغوا جيدًا لحديث كلوب إذا ما أرادوا التواجد في غرفة الملابس هناك في ميلوود 🗣️ pic.twitter.com/QJBYCc4btf — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

وكشفت الصحيفة أن مدريد سيرسل عدداً من كشافيه لمتابعة بيونتك في اللقاء الودي لفريقه أمام أحد فرق الدرجة الثالثة الألمانية مساء الأحد.

وقالت التقارير إن جنوى وضع 60 مليوناً سعراً لمن يرغب في الحصول على بيونتك في يناير، المبلغ الذي لا يمانع ريال مدريد دفعه.

وكانت الصحف الإيطالية قد أشارت أن ميلان هو الآخر مستعد للتحرك لضم بيونتك في حال انتقال جونزالو هيجواين إلى تشيلسي.

وجسل بيونتك حتى الآن 13 هدفاً في بطولة الدوري، بالإضافة إلى أربعة أهداف في مسابقة كأس إيطاليا.