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ريال مدريد يستغل ودية جنوى الإسبانية لمراقبة بيونتك

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Getty Images
ريال مدريد يبحث عن مهاجم

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت آخر التقارير الواردة من إسبانيا أن ريال مدريد كثف من تحركاته في الساعات الأخيرة نحو مهاجم جنوى كريشتوف بيونتك.

وجذب بيونتك الأنظار هذا الموسم بعد صعوده السريع ومنافسته على قمة ترتيب الهدافين للدوري الإيطالي مع كريستيانو رونالدو.

وأشارت "آس" وعدة صحف إسبانية أن ريال مدريد استغل إقامة جنوى لمعسكر تدريبي في مدينة مورسيا الإسبانية لمراقبة بيونتك عن قرب.

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وكشفت الصحيفة أن مدريد سيرسل عدداً من كشافيه لمتابعة بيونتك في اللقاء الودي لفريقه أمام أحد فرق الدرجة الثالثة الألمانية مساء الأحد.

وقالت التقارير إن جنوى وضع 60 مليوناً سعراً لمن يرغب في الحصول على بيونتك في يناير، المبلغ الذي لا يمانع ريال مدريد دفعه.

وكانت الصحف الإيطالية قد أشارت أن ميلان هو الآخر مستعد للتحرك لضم بيونتك في حال انتقال جونزالو هيجواين إلى تشيلسي.

وجسل بيونتك حتى الآن 13 هدفاً في بطولة الدوري، بالإضافة إلى أربعة أهداف في مسابقة كأس إيطاليا.

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