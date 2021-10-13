ريال مدريد يستخدم صفقة بوجبا لإقناع مبابي

اللاعب يرحب بالانتقال للنادي الإسباني

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، إعادة تنشيط اهتمامه بلاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، قبل نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الصيف القادم.

صاحب الـ28 سنة يقدم مستويات مميزة مع الشياطين الحمر وفرنسا الفترة الأخيرة، ويأتي أمام ريال كفرصة رائعة بالمجان.

الأمر لا يتوقف عند ذلك الحد، بل يخطط فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، لاستخدامه من أجل الصفقة الأهم والأكبر وهي التعاقد مع كيليان مبابي.

ما هو موقف بوجبا من الانتقال لريال مدريد؟

مانشستر يحاول إقناع اللاعب بالبقاء ضمن صفوفه، ولكن النادي الإنجليزي يعلم باهتمام العديد من أندية أوروبا بالحصول على خدماته.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن اللاعب نفسه يحب فكرة الانتقال إلى ريال مدريد، وهو النادي الذي أجرى محادثات مع أشخاص مقربين منه لمعرفة رأيه.

اللاعب يتقاضى حاليًا 15 مليون يورو سنويًا مع يونايتد، ومع المبلغ الذي قد يتناسب مع وضع ريال الحالي، مع عدم الإخلال بسقف الرواتب بالفريق.

ماذا عن كيليان مبابي؟

في حالة وصول بوجبا هناك اسمان يلعبان دورًا مهمًا، وهما كريم بنزيما وكيليان مبابي، حيث سيكون من الممتع تواجد الثلاثي معًا بفريق واحد.

رؤية بوجبا أن النادي الإسباني يريد التعاقد مع مبابي بجدية الصيف القادم، سيشجعه بشكل كبير جدًا على اختيار الفريق وتفضيله على جميع كبار أوروبا.

نفس الأمر بالنسبة لمبابي، الذي لو شاهد صديقه يلعب لريال مدريد، سيتشجع هو الآخر على الانتقال للعب معه بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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