ريال مدريد يستخدم أسلحة جديدة لإقناع هالاند ومبابي

هل تنجح في هدفها؟

تُدرك إدارة ريال مدريد أنها لا تستطيع منافسة أندية كمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان من الناحية المادية، لذلك تبدأ في البحث عن بدائل تستطيع من خلالها جذب النجوم إليها.

أبرز النجوم الموجودين في الجيل الحالي هما إرلينج هالاند وكيليان مبابي، لذلك فإدارة فلورنتينو بيريز تحلم بضمهما سويًا إلى النادي الملكي بحد أقصى في صيف 2022.

لكن التعاقد مع الثنائي يتطلب أموالًا أكبر من القدرة الاقتصادية الحالية للريال في ظل توابع أزمة كورونا وكذلك بناء سانتياجو برنابيو الجديد وتكلفته الباهظة التي وصلت إلى 500 مليون يورو.

صحيفة "آس" في تقرير لها أشارت إلى أن إدارة الريال ستُغري هالاند ومبابي بفكرة المشروع الرياضي ككل للميرينجي، على أن يكونا سويًا هما علاماتان سانتياجو برنابيو الجديد.

المشروع الرياضي للريال ينطوي على دمج الثنائي الشاب بجانب أصحاب الخبر كرافاييل فاران وكاسيميرو مع الواعدين كمارتن أوديجارد وفالفيردي، ما من شأنه أن يجعل الملكي أقوى فريق في القارة العجوز.

بالنظر إلى ما تمنحه إدارة بيريز بخصوص المشروع الرياضي الذي يبدو أقرب إلى النجاح ويتحلى بالاستقرار أكثر من أي مشروع آخر في أوروبا، قد يلقى ذلك قبول هالاند ومبابي.

وذكرت آس أيضًا أن إدارة ريال مدريد تتبع استراتيجية ذكية ومعتادة منها في التفاوض مع الثنائي، وهي التواصل الدائم مع بيئتهما، كما يتواصل دائمًا زين الدين زيدان مع الثنائي باعتباره مثلهما الأعلى.

أشهر قليلة وسيُعرف إذا ما كانت خطة الريال ستنجح أم لا، لكن الحقيقة المطلقة هي أن ريال مدريد يدرك أنه لا يستطيع التنافس اقتصاديًا وأن عليه الاعتماد على أسلحة أخرى للاستمرار القمة.