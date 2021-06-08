ريال مدريد يرفع الراية البيضاء أمام باريس سان جيرمان!

النادي الملكي يستسلم في صراع التوقيع مع كيليان مبابي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن استسلام نادي ريال مدريد في سباق الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي اعترف أخيرًا بفشله في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد ترى أن التوقيع مع اللاعب أصبح في منتهى الصعوبة عقب تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الأخيرة.

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وكان الخليفي قد أكد في تصريحات صحفية أن النادي لن يسمح لمبابي بالرحيل تحت أي ظرف في الصيف الجاري، كما لن يسمح له بالرحيل مجانًا في الموسم المقبل.

ويملك اللاعب الشاب عقدًا في باريس سان جيرمان لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، بالتحديد في الـ30 من شهر يونيو 2022.

ويضغط باريس سان جيرمان على مبابي بكافة الطرق الممكنة من أجل تمديد بقائه مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن النادي اتبع نفس طرق الضغط على نيمار قبل أسابيع لحسم عملية تجديد عقده، بعد أن كان البرازيلي قد قاب قوسين أو أدنى من العودة لفريقه السابق برشلونة.