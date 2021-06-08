رغم المعاناة الاقتصادية .. برشلونة يضع خطة التوقيع مع هالاند

النادي الكتالوني يريد التوقيع مع أحد النجوم في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهالاند على رأسهم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن إصرار نادي برشلونة في التوقيع مع النجم إرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن هالاند أو لاوتارو مارتينيز هما أهم أهداف الفريق في سوق الانتقالات.

كيف يمول برشلونة صفقة بتلك القيمة في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة؟

بحسب ما ذكرت الصحيفة فالنادي يريد تمويل صفقة الهجوم الكبيرة من بيع مجموعة من اللاعبين، على رأسهم عثمان ديمبيلي.

الفريق يعاني في الأشهر الماضية من أزمات اقتصادية على كافة المستويات، ووجد نفسه غير قادر سوى على بيع اللاعبين وشراء هؤلاء الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم.

ما هو موقف عثمان ديمبيلي من الرحيل؟

النجم الفرنسي يرفض فكرة الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الجاري، وتشك إدارة برشلونة في رغبته في الرحيل بشكل مجاني بالعام القادم.

ديمبيلي ينتهي تعاقده بنهاية موسم 2021-2022 ورفض التجديد لبرشلونة حتى الآن، بالرغم من محاولات الإدارة الحثيثة لحسم ذلك الملف.

ما هي صفقات برشلونة الهجومية الأخرى؟

حسم برشلونة بالفعل التوقيع مع سيرخيو أجويرو هداف فريق مانشستر سيتي بشكل مجاني في الأيام الماضية.

كما من المنتظر أن يوقع الفريق مع ممفيس ديباي نجم ليون الذي ينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الشهر الجاري.

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