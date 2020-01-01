ريال مدريد يرفض انضمام سيبايوس لفالنسيا بسبب غريب

أمر غير متوقع..

كشفت صحيفة "ماركا" عن رفض ريال مدريد لإعارة نجمه داني سيبايوس إلى فالنسيا لمنع تقوية منافس مباشر مثل الخفافيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سيبايوس في طريقه لقطع إعارته مع أرسنال بعدما فشل في إقناع مايكل أرتيتا، مدرب الجانرز، بقدراته، وسط اهتمام من فالنسيا وريال بيتيس بالحصول عليه حتى نهاية الموسم.

وبحسب ماركا، فإن الريال ينظر إلى فالنسيا كمنافس مباشر، وبضمه لسيبايوس فإن هذا سيقوي صفوفه وهو يتنافس مع الملكي على ثلاثة أصعدة هذا الموسم.

ألبرت سيلاديس، المدير الفني لفالنسيا، تربطه علاقة قوية بسيبايوس وعملا سويًا في منتخبات إسبانيا للشباب، مما شكّل حافزًا إضافيًا للاعب للانضمام إلى ملعب الميستايا.

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غير أن الأمر لم يلق قبول مسؤولو الملكي حتى الآن، في الوقت الذي لم يرفع فيه مسؤولو فالنسيا الراية البيضاء وسيحاولون العمل على إقناع الريال بالتخلي عن نجمهم في الستة أشهر المقبلين.

ويحتل فالنسيا المرتبة السابعة في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، كما أنه تأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وسيُلاقي أتلانتا الإيطالي..

هذا إلى جانب دفاع الخفافيش عن لقبهم في كأس ملك إسبانيا ووصولهم لدور الـ32 في البطولة، وبالتالي فإن النظر من قبل إدارة بيريز لفالنسيا على أنه قد يلتقي بالميرينجي في أي من الثلاث بطولات ويعرقله فيها، ليكون الأفضل هو تجنب تدعيمه بأحد النجوم العاصميين.

ريال بيتيس هو الوجهة الأقرب حاليًا لسيبايوس بعدما بدأ الاتصالات من أجل السؤال عن نجمه السابق، ويُفترض أن الكلمة العُليا ليست لإرادة اللاعب بقدر ما ستراه إدارة ريال مدريد مناسبًا.