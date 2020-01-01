ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع حسام عوار

بناء على رؤية زيدان نفسه..

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد دخل على خط المهتمين بالتعاقد مع حسام عوار، لاعب ليون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان جونينيو، المدير الرياضي لليون، قد أعلن مساء الخميس أن عوار لن يستمر مع النادي الفرنسي في الموسم المقبل وسيتم بيعه هذا الصيف وسط ترقب كبار القارة العجوز.

الأنباء كانت تشير إلى أن آرسنال هو النادي الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي للحصول على صاحب الأصول الجزائرية، كما يعتبر يوفنتوس أحد أبرز المهتمين بصاحب الـ22 عامًا أيضًا.

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تقرير من صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشار إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من أكبر المعجبين بعوار ويريد أن يضمه إلى سانتياجو برنابيو إذا سمحت الظروف.

ومن المتوقع ألا تقل تكلفة الحصول على توقيع عوار عن 50 مليون يورو، وبالنسبة لزيزو فإن التعاقد مع لاعب وسط ملعب ضرورة ملحة، وتحديدًا عوار هو أولويته التي يصر عليها.

العلاقة وطيدة بين عوار ومفاصل ريال مدريد، فاللاعب يعتبر أن كريم بنزيما هو مثله الأعلى إلى جانب العلاقة التي تربط أسرة الثنائي ببعضهما البعض، كما أن زيدان يتابعه منذ ديسمبر 2019 بحسب الصحيفة الإسبانية.

تبقى الإشارة إلى إعلان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن النادي الملكي لن يعقد صفقات هذا الصيف نظرًا للأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، لكن مع وضع عوار الحالي ورغبة زيدان بالتعاقد معه، قد تتغير الأمور.

يذكر أن ريال مدريد ارتبط باسم إدواردو كامافينجا من رين لدعم منتصف الميدان أيضًا، إلى جانب بول بوجبا، غير أن التعاقد مع الأخير يبدو مستحيلًا بسبب مطالب مانشستر يونايتد وراتبه المرتفع.