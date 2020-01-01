ريال مدريد يحسم مصير زيدان النهائي بعد تلميحه بالرحيل

النادي الإسباني استقر على موقفه بخصوص المدرب الفرنسي

حالة كبيرة من الجدل، صاحبت مستقبل المدرب زين الدين زيدان، بعد فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم على حساب برشلونة.

زيدان خرج قبل مباراة ليجانيس في الجولة الأخيرة من البطولة، ليؤكد عدم علمه بمصيره سواء بالبقاء أو الرحيل عن تدريب الفريق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، حسمت الموقف بشكل نهائي، حيث أكدت استمرار زيدان مع ريال الموسم القادم 2020/2021 وانتهاء جميع الشكوك المحيطة بالمدرب الفرنسي.

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ويأتي ذلك بعد الاجتماع الذي أجراه فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني مع زيدان هذا الأسبوع، للوقوف على تحديد مصيره بشكل نهائي.

عقد زيدان مع ريال مستمر حتى يونيو 2022، ولكن الأمور ليست محسومة بشكل نهائي على المدى البعيد، حيث من الممكن رحيله في حالة حدوث أي موقف يخرج عن السيطرة.

ومن المتوقع قيام زيدان بمناقشة العديد من الملفات الهامة الخاصة بالموسم القادم، أهمها مستقبل ألفارو أودريوزولا وخاميس رودريجيز وجاريث بيل والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، بالإضافة للصفقات المتوقع القيام بها في الصيف.

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يذكر أن ريال يستعد لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس القادم، طامحاً في تعويض خسارته أمام الفريق الإنجليزي 2/1 على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب.