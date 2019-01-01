تعرف على نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الدوري الإنجليزي

الأمر معقد في بعض الحالات، لكن لن يستمر كذلك بعد قراءة التقرير التالي الذي يجيب عن جميع تساؤلاتك في ماهية المتأهل لدوري أبطال أوروبا في البريميرليج

يعيش الدوري الإنجليزي الممتاز منافسة محتدمة على اللقب بين مانشستر سيتي وليفربول، وهناك منافسة أخرى قد تبدو في الظل على المركزين لإضافيين المؤهلين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهذا الصراع يعيشه 4 أندية هي توتنهام وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

أصبح معروفًا بحسب لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة أن أندية المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج ستتأهل مباشرةً إلى دور المجموعات في ذات الأذنين الموسم المقبل، لكن الأمر معقد في بعض الأحيان وهناك بعض الأسئلة، خاصةً فيما يخص المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي، والتي تعيش هي الأخرى صراعاً قوياً هذا الموسم بعد فوز مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية.

لكن ما هي علاقة كأس كاراباو بلوائح التأهل للمسابقة الثانية للأندية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي، وفي حالة انتصار فريق انجليزي بدوري أبطال أوروبا وإنهائه في أحد المراكز المؤهلة للمسابقة في نفس الموسم ما الذي يحدث، هنا يُحاول جول شرح الأمر بشكلٍ مبسط.

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مقاعد الدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

في الظروف العادية، هناك ما لا يقل عن سبعة مواقع أوروبية متاحة للفرق المتنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أربعة أماكن في دوري أبطال أوروبا وثلاثة أماكن في الدوري الأوروبي.

وكما قلنا بحسب النظام الجديد للاتحاد الأوروبي، تتأهل الأندية في المراكز من الأول إلى الرابع في البريميرليج مباشرةً إلى دور المجموعات لذات الأذنين، بعد أن كان صاحب المركز الرابع يخوض تصفيات التأهل قبل ذلك.

الفريق صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز يُكافأ بمركزٍ في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، إضافة إلى بطلي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، فالأول يدخل لمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي مباشرة، أما بطل كأس كاراباو فيبدأ من الجولة الثانية من تصفيات التأهل.

ويمكن تقسيم نظام التأهل للمسابقتين الأوروبيتين من البريميرليج بالشكل التالي:

مقاعد دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي المركز في الدوري الإنجليزي دور البداية في دوري أبطال أوروبا الأول المجموعات الثاني المجموعات الثالث المجموعات الرابع المجموعات

مقاعد الدوري الأوروبي في إنجلترا المركز في الدوري الإنجليزي دور البداية في الدوري الأوروبي الخامس المجموعات بطل كأس الاتحاد الإنجليزي المجموعات بطل كأس الرابطة الإنجليزية الجولة الثانية في الدور التمهيدي الرابع المجموعات

لكن الأمور ليست دائمًا بهذا الوضوح، وتصبح معقدة عندما تتأهل الفرق من خلال الدوري وتفوز أيضًا بالكؤوس المحلية أو الأوروبية، وهو ما نشرحه لاحقًا.

ماذا لو فاز فريق من الخمسة الكبار بكأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس الرابطة؟

بالنظر إلى مدى قوة كبار الدوري الإنجليزي الممتاز مثل ليفربول ومانشستر سيتي وغيرهما، هناك احتمال قوي بأن يفوز فريق منهم بإحدى مسابقات الكؤوس المحلية - إن لم يكن الاثنين - وهو ما يحدث في حالة السيتيزنس المتوج بالفعل بكأس الرابطة والذي وصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بهذا السيناريو تذهب بطاقات التأهل لبطولة الدوري الأوروبي إلى أفضل الفرق في البريميرليج والتي لم تتأهل بالفعل للمنافسات القارية، بمعنى أن صاحبي المركزين السادس والسابع هما من سيتأهلا إلى البطولة.

على سبيل المثال، في الموسم الماضي تأهل بيرنلي "صاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي" إلى اليوروباليج بعد أن حقق تشيلسي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ومانشستر سيتي لقب كأس الرابطة، حيث كانا قد تأهلا فعلاً عن طريق الدوري للمسابقات القارية.

ماذا لو فاز فريق إنجليزي بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي؟

تفتخر الكرة الإنجليزية بتألق على المستوى الأوروبي هذا الموسم سواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا بوصول رباعي إنجليزي لربع النهائي، أو في الدوري الأوروبي بوجود آرسنال وتشيلسي في نفس الدور، وهناك فرصة كبيرة لحدوث تتويج إنجليزي قاري.

ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتأهل الفريقان المتوجان بالمسابقتين القاريتين لذات الأذنين الموسم التالي بغض النظر عن موقعهما في الدوري المحلي.

لكن هذا لا يعني احتمال وجود ستة فرق إنجليزية في دوري الأبطال الموسم المقبل، فالحد الأقصى هو 5 أندية فقط بحسب اليويفا.

إذا احتل نادٍ إنجليزي أحد المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج وفاز إما ببطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، فلن يتم تخصيص مكان إضافي لإنجلترا في ذات الأذنين، ولكن سيتم استبداله ببطل الدوري المصنف في المرتبة 11 في جدول معامل الاتحاد الأوروبي.