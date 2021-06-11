ريال مدريد يحدد موقفه من فاران بعد المماطلة في التجديد

الموقف بات واضحًا للغاية

اتخذت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قرارها النهائي بشأن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع مدافع الفريق رافاييل فاران في الميركاتو الصيفي الحالي.

عقد فاران في سانتياجو برنابيو ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يجعل له الحق في التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل، مع الانتقال مجانًا أينما شاء في صيف 2022.

ريال مدريد تقدم بالفعل بعرض للاعب من أجل التجديد، غير أن المفاجأة كانت في أن الدولي الفرنسي لم يرد لا بالإيجاب ولا بالسلب، وهو ما اعتبر دلالة على رغبته في الرحيل.

ووفقًا لما أوردته شبكة "ABC" الإسبانية فإن إدارة النادي الملكي لن تسمح لفاران بالرحيل مجانًا في الصيف المقبل، أي أنها ستبيعه هذا الصيف في حال أن رفض التجديد.

خطة فاران ووكيله كانت بالانتظار هذا العام في مدريد ثم الرحيل مجانًا للتحصل على مكافأة انتقال كبيرة، تمامًا كحالة دافيد ألابا مع بايرن ميونخ.

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لكن إدارة بيريز تعي جيدًا هذه الخطة، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، تحاول بكل السبل أن تكسب أموالًا تساعدها في تخطي المحنة، لذلك فلن تسمح لفاران بتكرار سيناريو ألابا أبدًا.

على هذا الأساس، في حالة أن لم يوافق فاران على التجديد بصورة رسمية، ستقوم إدارة الريال بعرضه في السوق الصيفية الحالية بمجرد نهاية كأس الأمم الأوروبية.

القيمة المتوقع أن يجلبها اللاعب الفرنسي إلى خزائن ريال مدريد لن تقل عن 70 مليون يورو، وهو الآن يحظى باهتمام ضخم للغاية من مانشستر يونايتد على وجه التحديد.

الجدير بالذكر أن رحيل فاران سيعني ضرورة التعاقد مع مدافع آخر (غالبًا باو توريس أو جول كوندي) أو في أسوأ الأحوال إعادة فاييخو من الإعارة لمجاورة الثنائي ميليتاو وناتشو.