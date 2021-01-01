أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يغازل ريال مدريد وكومان إلى مانشستر

بحسب "RAC1"، عرض برشلونة مدافعه كليمون لونجليه على روما من أجل الحصول على لورينزو بيليجريني.

التقرير قال إن لونجليه رفض الرحيل ومتمسك بالبقاء ولعب فرصه مع برشونة الموسم المقبل.