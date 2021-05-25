ريال مدريد يحدد خطوط زيدان الحمراء لتغيرات الموسم الجديد!

إدارة ريال مدريد تريد استمرار زيدان، وتحدد الخطوط الحمراء له بشأن مستقبل اللاعبين!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة ريال مدريد في استمرار زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للملكي في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC" والتي أكدت أن إدارة النادي الملكي غير مقتنعة بأي مدرب آخر في المرحلة الحالية.

ما هي أسباب رفض الإدارة لأي مدير فني آخر؟

بحسب ما أوضحت الصحيفة فالنادي يرى أن زين الدين زيدان هو المدير الفني الأنسب لقيادة المرحلة الحالية في صفوف ريال مدريد.

وترى الإدارة ذلك بسبب معرفة زيدان الجيدة بخبايا وتفاصيل الفريق، نظرًا لطول فترة عمله في النادي ومعرفته الجيدة للاعبيه.

من المرشحين لتدريب ريال مدريد؟

بحسب ما ذكرت الصحيفة فأن الإدارة غير مقتنعة بشكل تام بماسيميليانو أليجري، بالرغم من وضع اسمه ضمن البدلاء المحتملين لزيدان.

كذلك لا ترى يواكيم لوف المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا مناسبًا لقيادة الفريق بالرغم من ارتباطه سابقًا بهم.

ما هي شروط إدارة ريال مدريد لبقاء زيدان؟

الإدارة أخبرت زيدان بعدة تغييرات في قائمة الفريق، سيكون عليه أن ينفذها بنفسه لو قرر الاستمرار في صفوف الملكي.

لكن الإدارة فرضت بعض الشروط والخطوط الحمراء على زيدان في تلك التغييرات، حيث قرروا التخلص من بعض اللاعبين، ولن يكون له كلمة في ذلك.

جدير بالذكر أن تقارير أخرى كانت قد أكدت أن الموسم الجاري هو الأخير لزيدان في ريال مدريد.

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