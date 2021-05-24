أخيرًا .. نيمار يتفق مع برشلونة على تسوية القضايا العالقة!

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان ينهي خلافاته القضائية مع ناديه السابق برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد توصل لاتفاق مع البرازيلي نيمار دا سيلفا بشأن الخلافات بينهما.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل موندو"، والتي أكدت أن النادي الإسباني بعث بمحاميه للجلوس رفقة محامي نيمار مؤخرًا.

ما هو الاتفاق الذي تم بين برشلونة ونيمار؟

بحسب ما أوضحت الصحيفة فالاتفاق يقضي بإسقاط كافة القضايا العالقة بين النادي ولاعبه السابق الذي انتقل لباريس سان جيرمان في 2017.

برشلونة سيتنازل عن حكم لصالحه بحوالي 17 مليون يورو، لو توقفت الدعوى التي يطالب فيها نيمار النادي الكتالوني بـ 47 مليون يورو.

ما هي الأحكام التي تم إصدارها بالفعل؟

محكمة إسبانية كانت قد حكمت لبرشلونة بالحصول على مبلغ يقدر بسبعة مليون يورو من نيمار، كما يطالب النادي بـ 10 مليون يورو أخرى.

وكان انتقال نيمار لباريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو هي لحظة بداية الخلافات بين النادي واللاعب البرازيلي.

وكانت تسوية ستتم بين برشلونة ونيمار من قبل، عندما كان اللاعب قريبًا من العودة للنادي الكتالوني في 2019 لكن توقف المفاوضات أنهى كل شيء.

هل سيعود نيمار لبرشلونة؟

حاول جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الجديد إعادة النجم البرازيلي لصفوف الفريق الكتالوني بمفاوضات أخيرة مؤخرًا، لكنه لم ينجح في ذلك.

وأعلن باريس سان جيرمان بعدها بأيام عن تمديد عقد نيمار في صفوف الفريق العاصمي حتى 2025 مما يقضي على أي فرصة لعودته للفريق الكتالوني.

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