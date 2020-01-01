ريال مدريد يحتفل مع الأهلي بلقب نادي القرن

تهنئة من ريال مدريد للأهلي المصري بمناسبة مرور 20 عامًا على تتويج الأخير بلقب نادي القرن الأفريقي

قام نادي ريال مدريد الإسباني بتقديم التهنئة للنادي الأهلي المصري بمناسبة مرور 20 عامًا على تتويج الأخير بلقب نادي القرن الأفريقي.

ولعب الفريقان مباراة بمناسبة تتويج ريال مدريد بلقب نادي القرن الأوروبي بدوره، وفاز الأهلي بالمباراة بنتيجة هدف للا شيء، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

وتسلم الرئيس الراحل للنادي الأهلي صالح سليم الجائزة في مدينة جوهانسبرج العاصمة الجنوب أفريقية في ديسمبر من العام 2000.

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ونشر الحسابات الرسمىة لقناة النادى الأهلى على يوتيوب وفيسبوك تهنئة من قام بها إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادى ريال مدريد وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تتويج النادي الأكثر تتويجًا في أفريقيا بلقب نادي القرن.

وأثارت قضية نادي القرن الأفريقي جدلًا في الأيام الأخيرة في الأوساط الرياضية المصرية، وذلك على الرغم من مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على الجائزة.

والسبب في ذلك هو أن نادي الزمالك والذي يعد النادي الأفريقي الأكثر تتويجًا في القرن العشرين يرفض نظام حساب النقاط والذي حسمت به الجائزة لصالح الأهلي.

ويعتبر الزمالك نفسه نادي القرن الحقيقي في أفريقيا بالنظر إلى عدد البطولات التي حققها، ولكن وفقًا للاتحاد الأفريقي فالأهلي هو من حسم الجائزة التي توجد في خزائنه منذ 20 عامًا.

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يذكر أن الأهلي يعد في الوقت الحالي النادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا وبالبطولات القارية في القارة السمراء بعد إنجازاته فيما مر من القرن الحالي.