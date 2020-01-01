أبو تريكة: دون ميسي لا توجد كرة ولا أنسى أهدافي في الزمالك

تصريحات لأبو تريكة حول ميسي ومنتخب مصر ومباريات القمة

أكد محمد أبو تريكة، أسطورة النادي الأهلي، استغلاله فترة الحجر الصحي لمتابعة مقاطع للفيديو نجم برشلونة، ليونيل ميسي، بجانب مشاهدة أهدافه ضد الزمالك.

أبو تريكة هو الهداف التاريخي لديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بواقع 13 هدفًا.

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واعتزل أبو تريكة كرة القدم رفقة المارد الأحمر بعد التتويج ببطولة أمم أفريقيا في 2013.

وقال تريكة في بث مباشر عبر حسابه بموقع "انستجرام": "خلال فترة التوقف تابعت فيديوهات لميسي لأنني أشتاق له كثيرًا، بدونه لا توجد كرة قدم، فيديوهاته اختراع".

وتابع: "اشتقت لأبو تريكة اللاعب، ولذلك أشاهد أهدافي السابقة وبالأخص أمام الزمالك، أعتقد أنني شاهدتها 3 أو 4 مرات".

كما كشف عن متابعته للمباريات التي لم يراها من قبل وكذلك استرجع ذكريات كأس العالم للقارات 2009، موضحًا أنّ لقاء البرازيل في هذه البطولة هو أعظم مواجهة في تاريخ مصر.

وأوضح: "منتخب البرازيل لم يكون متهاونًا معنا، بل لعب مباراة قوية وكان يمتلك كاكا، أفضل لاعب في العالم وقتها. لقد نهرنا حسن شحاتة، مدرب مصر آنذاك، بين الشوطين لخوفنا من السيليساو".

وبالمقارنة بين شحاتة ومانويل جوزيه، مدرب الأهلي الأسبق، أكد صاحب الـ41 عامًا أنّ كلاهما عرف مفتاح شخصيته وأنّه من نوعية الاعبين الذي يتألق أكثر تحت الضغط، حتى أنّ المدرب البرتغالي وجده لا يقدم مباراة جيدة أمام الكروم فقال له "أنت أقل من كل اللاعبين بما في ذلك لاعبو الكروم".

واختتم: "اعتزال ميسي ورونالدو سوف ينهي عصر اللاعب الواحد وبعدها سنرى الفرق تعتمد أكثر على الجماعية".

جدير بالذكر أنّ أبو تريكة اعترف في أكثر من مناسبة بحبه الشديد لميسي ومتابعة برشلونة لأجله.