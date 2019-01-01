ريال مدريد يتفق نهائيًا مع باريس سان جيرمان على ضم مبابي

تعرف على تفاصيل اتفاق ريال مدريد على ضم مبابي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على أنّ يرتدي قميص البلانكوس بداية من موسم 2020-2021.

مبابي لن يتمكن من مواجهة الملكي مساء اليوم، الأربعاء، في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد اتفق على منح صاحب الـ 20 عامًا راتبًا سنويًا يصل إلى 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين حوافز إضافية ترتبط بالتتويج بالألقاب وأهمها دوري أبطال أوروبا.

كما أنّ قيمة الصفقة قد تصل إلى 225 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون متغيرات إضافية أي إجمالي 275 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في العالم متفوقًا على نيمار دا سيلفا حينما لرحل إلى بطل الدوري الفرنسي مقابل 222 مليون يورو في 2017.

🚨🚨¡EXCLUSINDA! #Inda: "El Real MADRID ha pactado 35M€ (+5 en variables) con MBAPPÉ y el traspaso serían 225M€ (+50 en variables)". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/FDlGhcBmOM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2019

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة برشلونة في تجاهل نيمار والتعاقد مع مبابي عقب انتهاء عقده ليكون خليفة ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أنّ مبابي كان قريبًا من ريال مدريد عقب تألقه رفقة موناكو الفرنسي في 2017 ولكن اللاعب فضّل الانضمام إلى باريس سان جيرمان.