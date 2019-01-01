بعد كافاني .. مبابي يؤكد غيابه عن قمة ريال مدريد

صاحب الشأن يؤكد غيابه بشكل رسمي

أعلن المهاجم الفرنسي اليافع كيليان مبابي، موقفه وبشكل نهائي من المشاركة في قمة الأربعاء التي ستجمع فريقه باريس سان جيرمان بضيفه الإسباني الثقيل ريال مدريد على ملعب "حديقة الأمراء" في دوري أبطال أوروبا.

وحامت الشكوك حول موقف صاحب الـ19 عامًا من اللعب أمام فريقه المستقبلي، تارة بتقارير تتحدث عن استعداده لبدء المباراة أو الحصول على دقائق ولو قليلة في الشوط الثاني بعد تعافيه من الإصابة، وتارة أخرى بأنباء تستبعد مشاركته لحرص الطاقم الطبي للنادي الباريسي على سلامته.

إلا أن صاحب الشأن، أكد قبل قليل خروجه من حسابات مدربه الألماني، وذلك في تعليق نشره عبر منصته على "تويتر" مساء الإثنين.

وقال بطل العالم "الآن وبشكل رسمي .. لم ألحق بمباراتنا الأولى في دوري الأبطال على ملعبنا ضد ريال مدريد".

وأضاف "بالطبع أنا حزين لأنني لن أشارك في المباراة، لكني سأقدم كل الدعم من المدرجات، وآمل أن أعود وأنا سليم بنسبة 100%، وإلى الآن أبذل قصارى جهدي من أجل ذلك".

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وكان كيليان قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة أثناء مشاركته أمام تولوز أواخر الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو يُكافح للتغلب على إصابته والعودة إلى الملاعب من جديد.