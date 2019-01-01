ريال مدريد يؤجل التعاقد مع فان دي بيك حتى 2020

تعرف على سبب تأجيل صفقة فان دي بيك

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر نادي ريال مدريد تأجيل التعاقد مع دوني فان دي بيك من أياكس الهولندي للصيف المقبل رغم اتفاقه على جميع التفاصيل مع النادي واللاعب.

ريال مدريد اتفق على ضم فان دي بيك مقابل 55 مليون يورو ولكن موعد الإعلان عن الصفقة لا يزال مجهولًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ ريال مدريد لن يتمكن من ضم اللاعب سوى بعد التخلص من عدد من اللاعبين في قائمته وهو ما لم ينجح فيه حتى الآن.

ويحاول النادي الملكي أن يبيع جاريث بيل وخاميس رودريجيز إلا أن الأمور لا تسير بصورة جيدة مما قد يجعله يؤجل فكرة جلب فان دي بيك.

وأوضحت الصحيفة أنّ البلانكوس قد بتعاقد مع اللاعب في يناير المقبل حال احتاج ريال مدريد لخدماته قبل انتهاء الموسم.

جدير بالذكر أنّ المدرب زين الدين زيدان يرى أنّ ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد أولوية إلا أنّ غلق سوق الانتقالات في البريميرليج قد يعقد إتمام الصفقة.