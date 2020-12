ريال مدريد وغرناطة: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ريال مدريد 1 × 0 غرناطة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة..

95' نهاية الشوط الثاني والمباراة...

94' بنزيما يستلم كرة في اليمين ثم يضم ويرسل تسديدة يسارية تسكن الشباك.

94' الثاااااااااااااااااااااني لريال مدريد عن طريق بنزيما

91' خطيييييييييييرة لريال مدري بكرة أمامية تصل لأسينسيو الذي يمرر كرة من يمين منطقة الجزاء لإيسكو الذي يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتمر الكرة للركنية.

87' عرضية خطييييييرة من اليسار عن طريق نيفا تمر من الجميع وتصل الكرة لكويني الذي يرسل عرضية من اليمين يقابلها سورو برأسية تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

86' خطأ للريال من اليمين ينفذه كروس بعرضية يبعدها الدفاع.

84' دخول جيرمان سانشيز بدلاً من خسوس فاييخو.

78' إيسكو وفينيسيوس يدخلان بدلاً من فالفيردي وفاسكيز.

78' كويني يرسل عرضية من اليمين يبعدها فاران.

77' الحكم يشير لاستئناف اللعب ولا يشير إلى ركلة جزاء.

76' اللعب متوقف الآن لعودة الحكم لغرفة الفيديو لارتطام الكرة بيد كاسيميرو.

75' كويني يرسل عرضية من اليمين تربك الدفاع المدريدي وتصل الكرة لسواريز الذي يرسل تسديدة تصطدم بكاسيميرو.

74' دخول مولينا وكويني بدلاً من سولدادو وفولكيير.

69' أسينسيو يمر من فولكيير في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

66' ركنية لريال مدريد من اليمين ينفذها كروس بعرضية يقابلها فاران برأسية تصل سهلة ليد روي سيلفا.

63' دخول لويس سواريز وسورو بدلاً من كينيدي وإتيكي.

57' أسينسيو أرسل عرضية من اليسار، ارتقى لها كاسيميرو وأرسل رأسية سكنت الشباك.

57' جووووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق كاسيميرو.

55' كرووووووووس يرسل تسديدة أرضية يعترضها سيلفا، فتصل الكرة لأسينسيو الذي يرسل عرضية ارضية يقابلها فالفيردي بتسديدة يعترضها الحارس، والكرة تصل لبنزيما فيرسل تسديدة تمر بسلام.

54' كارباخال يرسل كرة أمامية يمرره بنزيما برأسه من يمين المنطقة إلى اليسار بحثًا عن أسينسيو، لكن فولكيير يشتت الكرة.

52' بويرتاس يتوغل بالكرة في اليمين فينطلق له ميندي ويبعد الكرة للتماس.

46' بداية الشوط الثاني...

49' نهاية الشوط الأول...

47' هجوم سريع للريال والكرة تصل لبنزيما الذي يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء، تصطدم بالدفاع وتمر إلى ركنية.

45' ميا نفذ الضربة الحرة بعرضية إلى يمين منطقة الجزاء قابلها فاييخو بتمريرة رأسية لبويرتاس الوحيد تمامًا في مواجهة كورتوا، لكن الكرة وقفت تحت قدمه ثم أشار الحكم إلى تسلل عليه.

45' يا ربااااااااااااااه! غرناطة كاد أن يسجل الهدف الأول لغرناطة.

44' خطأ لغرناطة من مكان جيد أمام يسار منطقة الجزاء بعد تدخل من كاسيميرو على إتيكي.

40' فولكيير يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع المدريدي.

38' رودريجو يغادر الملعب بداعي الإصابة ويدخل أسينسيو بدلاً منه.

36' رودريجو ينطلق بالكرة ويدخل منطقة الجزاء ثم يسقط أمام فولكيه الذي تدخل عليه قبل الدخول، لكن الحكم يقول لا شيء.

32' غرناطة يقدم مباراة مميزة حتى الآن، فبالإضافة إلى أنه لن يقبل هدفًا من الريال حتى الآن نجح في مباغتته أكثر من مرة.

27' فولكيير يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل بالمرفق على ميندي.

23' فاسكيز يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ويحاول إراسل عرضية، لكن الدفاع يبعد الكرة للركنية.

17' فاسكيز يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي في وسط الميدان على ميا.

14' تصوييييييييييبة من كروس تمر من على حافة القائم الأيمن لروي سيلفا إلى ضربة مرمى.

11' فاسكيز يرسل عرضية من اليمين يبعده الدفاع.

8' أمامية راااااائعة لغرناطة تصل لكينيدي الذي يستخلص الكرة من أمام كورتوا ويلحث بها في يسار منطقة الجزاء ثم يضم ويرسل تسديدة أرضية بيمناه تصل سهلة للبلجيكي الذي عاد سريعًا لمرماه.

7' بنزيما ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لرودريجو الذي يضم في سار المنطقة ثم يرسل تسديدة تصل سهلة ليد سيلفا.

3' بنزيما يرد ويتقدم بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

1' سولدادووووووو يهرب بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يقابلها بويرتاس بتسديدة تعبر عالية إلى ضربة مرمى.

1' بداية المباراة...

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

رودريجو - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

البدلاء: لوكا يوفيتش - ألفارو أودريوزولا - مارسيلو - إيسكو - أندريه لونين - إدين هازارد - مارتين أوديجارد - ناتشو - إدير ميليتاو - ماركو أسينسيو - ماريانو - فينيسيوس جونيور.

