ريال مدريد وتشيلسي خارج حساباته ومانشستر يونايتد هدفه

مستقبل حارس شيفيلد يونايتد على المحك

ادّعى بيلي شارب، لاعب شيفيلد يونايتد، أن زميله دين هندرسون ليس مهتمًا بالانضمام إلى ريال مدريد أو تشيلسي، بينما يُفضل أن يستمر في شيفيلد أو يعود أدراجه مجددًا إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

هندرسون برز كواحد من أبرز حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد تألقه مع شيفيلد، الأمر الذي جعله مرشحًا بقوة للتواجد رفقة المنتخب الإنجليزي في كأس الأمم الأوروبية 2020، مع بروز شائعات حول تفكير إدارة مانشستر يونايتد في إعادته إلى الأولد ترافورد مع نهاية إعارته في الصيف المقبل.

بدوره، كشف شارب عن مستقبله زميله، إذ قال "لسنا نضغط عليه في هذا الأمر، لسنا بحاجة إلى ذلك. إنه يريد العودة إلى مانشستر يونايتد، يريد فعل ذلك. من الواضح أنه لن يكذب ولديه وضوح شديد، إن لم يستطع فعل ذلك فإنه يود البقاء مع شيفيلد يونايتد.".

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كما أضاف "أنا متأكد من أنه سيكون رقم 1 في إنجلترا خلال فترة وجيزة من الآن. ينبغي أن يكون كذلك بالفعل قياسًا بما يقدمه من أداء، هو يريد أن يكون كذلك وأؤمن أن لديه القدرة على فعلها قريبًا.".

كريس وايلدر، المدير الفني لشيفيلد يونايتد، أكد على عزم النادي الإنجليزي الإبقاء على حارسه والحصول عليه حتى ولو على سبيل الإعارة للمرة الثالثة على التوالي، ولكنه اعترف في الوقت نفسه أن هندرسون يسعى إلى بلوغ القمة واللعب لأحد الكبار خلال الموسم المقبل بعد وصول عدد من الفرص المميزة له.

شكوك حول مشاركة كورتوا في لقاء مانشستر سيتي

تشيلسي هو أحد أكثر الفرق اهتمامًا بالحصول على خدمات هندرسون الذي مثّل شيفيلد في 76 مباراة خصوصًا وبعد أن أصبح رحيل كيبا عن الستامفورد بريدج ما هو إلا مسألة وقت، ويُعد هندرسون هو الخيار الأكثر واقعية لتعويضه، غير أن إدارة البلوز ستصطدم بإدارة الشياطين الحُمر التي قد تعيده ليحرس عرينها بعد أزمات دافيد دي خيا الأخيرة.

يذكر أن شائعات قد سارت في الأيام القليلة الماضية عن احتمالية بيع اليونايتد لدي خيا في الصيف المقبل بعد تراجع مستواه في الأشهر الأخيرة، على أن يكون هندرسون هو خلافته بعدما اطمئن أولي جونار سولشاير إلى ما يمتلكه من إمكانات تؤهله ليكون الحارس الأول لكتيبته في الموسم الجديد.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصحف قد ربطت اسم هندرسون أيضًا بريال مدريد على الرغم من تألق تيبو كورتوا في الآونة الأخيرة.